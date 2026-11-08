Lina Parra: la escritora que mezcla brujería, recuerdos inventados y una obsesión por la muerte

Espectáculos

Lina María Parra Ochoa es la escritora de la que todo el mundo habla en Medellín. Aunque se la ve en conversatorios y lecturas todos los meses, es difícil encontrarla en la vida común; no se sabe muy bien si esa ubicuidad en los eventos y esa invisibilidad se las otorga el halo de misterio de su literatura.

Lina es una autora que se mueve en el terreno de lo intuitivo y lo sobrenatural. Su novela 'La mano que cura', publicada en 2023 por Alfaguara, se ha vuelto casi un objeto sagrado para sus lectores. Lo que más llama la atención en redes sociales es esa figura de la mujer bruja: alguien con el poder de ver espectros, que puede encadenar con palabras a quien le hace daño o revivir plantas donde solo hay maleza.

Entre la ciudad y los mitos del campo

Si uno analiza su obra completa, que incluye 'Malas posturas' (2018), 'Llorar sobre la leche derramada' (2022) y 'Una cosa salvaje que conoce la muerte' (2026), se nota un choque generacional. Por un lado están quienes crecieron en el campo y, por otro, quienes lo hicieron en la ciudad. Ambas generaciones están marcadas por los mitos rurales: brujas que surcan el cielo, hechizos enterrados bajo las camas y la huella de la violencia guerrillera y paramilitar en Antioquia, una sangre que pide justicia a través de la intuición de las mujeres.

Su obra resulta novedosa entre sus colegas de Medellín, donde muchos autores se quedan pegados en los temas típicos del barrio, el narcotráfico o el viaje del paisa hacia el mar.

Heliconia: un recuerdo fabricado

El municipio de Heliconia, en el suroeste antioqueño, es un lugar recurrente en sus cuentos y en su novela. Aunque la familia de su mamá es de allá y ella pasó gran parte de su infancia y adolescencia visitando a su abuelo, Lina confiesa que Heliconia es, en parte, un lugar imaginado.

La autora admite que se dio el permiso de inventarse recuerdos a partir de las historias que escuchó de sus tías, abuelos y su madre. Para ella, escribir fue la manera de construir una infancia en las fincas que no le tocó vivir personalmente, pero que habitó a través de los relatos familiares.

Ese deseo de narrar nació precisamente de ese mundo espectral. Eran las historias de brujas, de ánimas, de bolas de fuego que saltan por los techos; lo que a Lina se le quedó metido en la cabeza fue el acto de contarlas. Incluso menciona que, más que los libros, sus primeras y más importantes lecturas fueron esas historias con las que creció, aunque recuerda que de niña y adolescente leía muchísimo.

Una cita recurrente con la muerte

Hay un patrón evidente en sus libros: la muerte siempre está ahí. Sus tres libros de cuentos empiezan con una muerte y en su novela el padre ya ha muerto desde el inicio, y hubo una despedida ritual entre el padre y la hija.

Lina reconoce que cree tener una atracción por este tema y, ante las preguntas sobre su obsesión, dice que tendría que ir a terapia a ver qué pasa. Explica que esta fascinación tiene dos caras. La primera es puramente estética o morbosa, algo que arrastra desde pequeña, cuando disfrutaba ver cadáveres o programas de Discovery sobre crímenes y asesinatos.

La segunda parte es una reflexión más profunda que surge durante la escritura. La muerte aparece en su obra de diversas formas: como un cadáver físico, como el destino que nadie evita o como un deseo, como ocurre en 'La mano que cura', donde sugiere que a veces es preferible morir que vivir una vida horrible.

También explora el duelo a través de elementos extraños que se coagulan en la casa tras la muerte de un personaje llamado Iván, o los trámites prácticos y fríos de la muerte en el cuento 'La lista de tus órganos', donde se cuestiona qué pasa con la ropa o los órganos donados cuando alguien se va. Para Lina, aunque sea un cliché, hay infinitas maneras de ver la muerte y ella insiste en explorarlas todas, ya que, al final, hay muchos muertos y eso es una realidad.

Incluso menciona la presencia de las ánimas y el lado simbólico de la muerte. Le tiene especial cariño a un cuento donde los personajes Lina y Soledad están en el cementerio, aunque confiesa que es una historia que a casi nadie le gusta y de la que casi no le hablan.