Darmand llega con Skins: el salto de Diego Cáceres a la electrónica

Espectáculos

Diego Cáceres, quien es conocido por ser el director musical de The Mills y por sus composiciones para Marvel y Disney, acaba de soltar su primer álbum solista titulado Skins, bajo el nombre de Darmand. No es el típico disco de electrónica; aquí la propuesta mezcla sonidos indie y pop con una vibra internacional.

Para darle forma a este proyecto, Cáceres trabajó mano a mano con Pablo Sola, uno de los pesos pesados de la electrónica en Latinoamérica. Skins representa las diferentes pieles que transformamos a lo largo de la vida para llegar a ser quienes somos, explorando emociones y procesos de evolución personales.

Desde mayo el proyecto venía calentando el ambiente con adelantos como “Take It All”, “I Will” y “Wake”. También destaca “The River”, una colaboración con Penelope Robin que logró meterse en el puesto número ocho de los Club Charts del Reino Unido.

Si quieren saber cómo suena esto en vivo, Darmand se aleja del formato clásico de DJ. Su show combina voz, sintetizadores y guitarras, buscando que la energía electrónica se encuentre con la fuerza del rock-pop.

Moda y errores prohibidos

Uno de los temas fuertes es “Mistakes”, una canción que habla de esas conexiones con personas prohibidas en lugares inapropiados que, aunque parecen errores, no generan arrepentimiento. El video de este sencillo es básicamente un fashion film dirigido por Gus Carvajal y co-producido con el Bogotá Fashion Film Festival y Cerebro Post.

En el video participan la modelo y actriz argentina Ernestina Sgariglia y el actor y modelo colombiano Mario Camacho. Además, el creador Alejandro Mavre se encargó de los diseños y también participó como coproductor.

Para cerrar con broche de oro el lanzamiento, Darmand se presentará en vivo el próximo 26 de noviembre en Kinder, como uno de los artistas principales de la fiesta del Bogotá Fashion Film Festival.

Pasar de hacer música para superhéroes a montar un proyecto electrónico con tanta clase es un movimiento muy inteligente. ¿Será que este sonido logra conquistar el mundo fuera de Colombia?