Karol Samantha revela cómo está Epa Colombia en la cárcel de Picaleña

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Karol Samantha sorprendió a todo el mundo al aparecerse afuera de la cárcel La Picaleña en Ibagué. A través de las historias de Instagram de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, Samantha compartió un video grabado justo después de su visita donde dejó claro que salió muy motivada y orgullosa de la mujer en la que se ha convertido Dane.

Para Samantha, la empresaria es ahora mismo un ejemplo de superación. Según relató en el clip, Barrera se encuentra superjuiciosa y con toda la motivación para cumplir la gran parte de su condena, con el fin de poder reintegrarse pronto a su círculo cercano. La creadora de contenido contó que Dane no se ha quedado quieta en el penal; se está capacitando y, además, le está enseñando a otras chicas. De hecho, Samantha mencionó que la empresaria ya se graduó de un curso de maquillaje.

En el mismo video, Samantha transmitió un mensaje directo de Barrera para todas las personas que han estado pendientes de su proceso, describiéndola como una mujer supervaliente que está afrontando una prueba muy dura. El mensaje terminó con un agradecimiento general a su comunidad.

Un reencuentro agridulce con Yina Calderón

Sin embargo, no todas las visitas han dejado la misma sensación. Días atrás, Yina Calderón, quien es amiga cercana de Barrera, también fue hasta La Picaleña y su relato fue bastante más crudo. Calderón confesó que no veía a Daneidy desde enero de 2025, justo antes de que ella entrara a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, por lo que ya casi se cumplen dos años desde su último encuentro.

Al describir cómo vio a su amiga, Yina fue honesta y dijo que la vio como "una presa más", sin ningún tipo de beneficio y, lo más preocupante, muy baja de peso. También criticó el espacio donde se encuentra, describiendo la celda como nada atractiva. Según Calderón, se trata de una habitación de aproximadamente dos metros por dos metros, con un camarote y que es compartida en un patio con muchas otras internas.

Aunque Yina admitió que se vino un poquito triste por el estado del lugar y el aspecto físico de Dane, rescató que la encontró optimista y con ganas de seguir adelante. Un punto positivo que resaltó fue la calidad humana de los guardias y la amabilidad de la directora de la cárcel. La visita cerró con un abrazo y la promesa de que el próximo encuentro sea afuera, confiando en Dios para que así suceda.

El descargo de la madre y el motivo de la condena

Mientras las amigas visitan, Martha Cecilia Rojas, la mamá de Epa Colombia, aprovechó sus historias de Instagram para lanzar un mensaje contundente. Sin dar nombres, Rojas se dirigió a quienes, según ella, intentaron destruir el negocio de productos capilares que su hija creó antes de entrar a prisión. La madre aseguró que la justicia de Dios es perfecta y que esa será la encargada de cobrar todo el mal hecho, y cerró con otra frase que deja abierta la interpretación.

Desde que Daneidy entró al sistema penitenciario, su familia ha usado las redes sociales para defender su trayectoria como empresaria y para pedir que se modifiquen sus condiciones de reclusión.

Para quienes no están al día con el chisme completo, Daneidy Barrera fue trasladada el 7 de agosto de 2026 al Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué. Allí cumple una condena de cinco años y tres meses de prisión. El motivo es la responsabilidad por los daños causados a una estación de TransMilenio durante las protestas que ocurrieron en noviembre de 2019 en la ciudad de Bogotá.