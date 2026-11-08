John Leguizamo rompe el molde con Christopher Nolan en La Odisea

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John Leguizamo no se queda quieto. Tras más de cuatro décadas de carrera, el actor de origen colombiano ha logrado abrirse camino en la industria cinematográfica de Estados Unidos, evadiendo las etiquetas y estereotipos que suelen imponer a los intérpretes con raíces latinas. Su participación en La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, es la prueba reina de este proceso.

En una conexión vía Zoom con El Nacional, Leguizamo se sinceró sobre lo que significa estar en esta superproducción. Para él, es un regalo muy importante tanto para su persona como para la gente latina y todo Hollywood. La obra, basada en el poema épico de Homero de los siglos VIII y VII a. C., representaba un reto mayúsculo para ser adaptada al cine, desafío que Nolan logró superar.

El dolor y la lealtad de Eumeo

En esta versión, Leguizamo interpreta a Eumeo, el fiel sirviente y amigo de Odiseo, personaje interpretado por Matt Damon. Su personaje es un hombre que, tras dos décadas de espera, ya se encuentra ciego y envejecido, pero sigue atento a las traiciones y peligros mientras cuida a Penélope (Anne Hathaway), al hijo Telémaco (Tom Holland) y al perro Argos.

Desde el estreno de la película en julio de 2026, la crítica especializada ha llovido elogios sobre su actuación, calificándola de magnífica, emocional, genial, desgarradora y sobresaliente. Para darle vida al personaje más leal de la literatura occidental antigua, Leguizamo se apoyó en su cultura latina y en el concepto de lealtad familiar. Además, integró en su actuación el dolor derivado de la realidad actual en Estados Unidos, mencionando específicamente las arremetidas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Entre los Óscar y la lucha contra el borrado

El trabajo ha sido tan impactante que el nombre de Leguizamo aparece en todas las quinielas de nominaciones para los Globos de Oro y los Óscar. El actor reaccionó con risas y mucha gratitud, asegurando que en este punto de su vida y de su carrera disfruta mucho de estar en ese lugar y se siente bendecido.

Para Leguizamo, que Christopher Nolan lo haya fichado es un triunfo personal y colectivo. Sostiene que a los latinos casi los borran de las películas de época, ignorando que existieron civilizaciones grandes en las Américas por más de 5.000 años. Al reflexionar sobre su trayectoria, siente que todo el trabajo duro finalmente valió la pena, pues Nolan vio en él a alguien que puede ser más que un estereotipo y que posee mucha humanidad.

Además, destacó que el elenco de La Odisea, donde también están Zendaya, Lupita Nyong’o, Himesh Patel y Travis Scott, va en contra de la corriente actual que intenta anular la diversidad en Hollywood. Leguizamo enfatiza que la comunidad latina es el 20% de la población y contribuye con 4,3 billones de dólares anuales a la economía, además de representar el 30% de la taquilla cinematográfica. Según el actor, falta mucho para alcanzar la igualdad en un país donde él mismo ha vivido el racismo en persona.

Un camino hecho a codazos

John Leguizamo es un actor, comediante y productor colombiano-americano que saltó a la fama en los noventa con roles en Super Mario Bros y Perseguido por el Pasado. Desde entonces, ha construido una trayectoria diversa que incluye desde el doblaje de la pereza Sid en La era de hielo y Bruno Madrigal en Encanto, hasta papeles memorables como Henri de Toulouse-Lautrec en Moulin Rouge (2001), Teobaldo Capuleto en Romeo + Julieta (1996), Benny Blanco en Atrapado por su pasado (1993), Chi-Chi Rodríguez en A Wong Foo, gracias por todo, Julie Newmar (1995) y Aurelio en la saga John Wick (2014 y 2016).

Recientemente apareció como Bob Trevino en Un mejor papá (2024) y tiene programada su participación en el filme Miami Vice ’85 para el año 2027, lo que lo reconecta con la serie en la que participó en los años 80 cuando empezaba su camino profesional. Leguizamo recuerda que, al inicio, su apariencia física hizo que intentaran encasillarlo o incluso negarle trabajo sin mirar sus habilidades, lo que lo obligó a abrirse paso a codazos y a no tirar la toalla.

Sinceramente, ¿quién no quiere ver a nuestro colombiano llevándose la estatuilla después de tanta lucha?