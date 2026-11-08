Gusi se toma los Latin Grammy 2026 y lleva el vallenato a Las Vegas

Espectáculos

Gusi ya es un hecho en la Premiere de la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy. La Academia Latina de la Grabación confirmó que el cantautor y productor colombiano subirá al escenario el próximo 12 de noviembre en Las Vegas.

La noticia llega en el mejor momento posible porque el artista tiene su sexta nominación a estos premios. Esta vez compite en la categoría de Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato con su producción Vallenato Social Club. Honestamente, que el vallenato tenga este espacio en un escenario tan grande es un golazo para nuestra música.

Su propuesta no es el vallenato de siempre; Gusi mezcla la esencia tropical con pop contemporáneo para darle un aire fresco. Además, su show será una celebración de cómo ha evolucionado el género, manteniendo las raíces pero moviéndose hacia adelante.

El proyecto Vallenato Social Club no se hizo en un fin de semana. Gusi le dedicó dos años a este álbum colaborativo donde reunió a 12 exponentes del vallenato de diferentes generaciones. El tipo se puso la diez como anfitrión, compositor y productor, creando canciones inéditas con cada invitado para demostrar que la música colombiana sigue vigente y tiene identidad.

En la ceremonia, donde se reparten los galardones de la mayoría de las categorías, Gusi no estará solo. Compartirá la programación artística con nombres como Pablo Alborán, Jorge Celedón, Karen Lizarazo, Carminho, Akapellah, Yerai Cortés, Kakalo, Víctor Nain Jr. y Marina Sena.

Para cerrar con broche de oro, el evento contará con la conducción de Lila Downs, Daniela Mercury y Niña Pastori, reuniendo a los creadores más top de la música iberoamericana.