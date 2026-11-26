Espectáculos

Yina Calderón volvió a encender la polémica con un mensaje directo para María Gómez, la mujer que se casó con el artista de música popular Giovanny Ayala el sábado 21 de noviembre. La creadora de contenido compartió una foto de los recién casados en sus historias de Instagram el lunes 23 de noviembre, donde escribió: “Puedes casarte con él, pero la dueña de su corazón soy YO”.

Para darle más drama al asunto, la empresaria acompañó la imagen con un fragmento de la canción Piensa en mí, interpretada por el mismo Ayala. Eligió específicamente la parte que dice: “Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él. No llores por él”.

El matrimonio en el Meta

La boda de Giovanny Ayala y María Gómez se llevó a cabo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Acacías, Meta. Después de la ceremonia religiosa, la celebración continuó en Villa Valentina, que es la finca del cantante. El evento contó con música en vivo y platos típicos de la gastronomía llanera, y las imágenes circularon por redes sociales con los saludos de los seguidores del artista.

Mientras ocurría el matrimonio, Yina Calderón estaba de viaje en el Huila. Durante sus vacaciones, la influenciadora publicó contenido que hizo que los usuarios relacionaran su comportamiento con la boda de Ayala, ya que se mostró tomada y besando a otro influenciador llamado Camilo Vega.

Una historia con dos versiones

Este nuevo episodio revive una controversia que lleva más de una década. Yina Calderón sostiene públicamente que tuvo un noviazgo con el músico y se ha mostrado afectada porque él niega el vínculo. De hecho, cuando participó en La casa de los famosos, mencionó al cantante en varias ocasiones. El 19 de abril de 2025, Ayala fue invitado musical en una fiesta del programa y Yina rompió en llanto al verlo y escucharlo cantar temas de despecho, refugiándose luego en el confesionario para seguir llorando.

Por su parte, Giovanny Ayala ha rechazado la versión de la empresaria en repetidas ocasiones, asegurando que nunca fueron pareja. En una charla con el presentador Camilo Cuervo para Radiola TV, el artista contó que conoció a Calderón en una Semana Santa en Villavicencio, cuando ella era reconocida por Protagonistas de Nuestra Tele. Según Ayala, sus hijos le hablaron de ella y él simplemente se acercó a saludarla y darle la bienvenida.

El cantante relató que, tras compartir un almuerzo y conversar sobre sus planes de viaje, aceptó llevarla en su vehículo hacia Bogotá ya que él tenía una presentación en otra ciudad. Según su versión, después vino la historia de un noviazgo que, asegura, nunca existió.

Estrategia mediática o amor prohibido

Ayala dejó claro que mantuvo una relación cordial con la empresaria, pero que jamás pasó al plano sentimental. Según el músico, los rumores de un romance fueron parte de una estrategia mediática de la creadora de contenido, y aseguró que ella es muy querida, pero que jamás hubo relación y que ella lo sabe.

Aunque los seguidores de ambos han alimentado la discusión en plataformas digitales durante años, la boda de Ayala con María Gómez reactivó el interés por este chisme. Hasta el momento, ni el cantante ni su esposa han respondido públicamente al mensaje que Yina lanzó en Instagram.

La verdad es que esta novela parece no tener fin y Yina sigue convencida de que el corazón del cantante le pertenece, aunque haya un acta de matrimonio de por medio. ¿Será que algún día Ayala va a confesar la verdad o Yina seguirá escribiendo el guion sola?