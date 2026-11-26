Espectáculos

El imitador de Beéle se tomó el escenario de ‘Yo Me Llamo’ con una presentación llena de energía que terminó conquistando a Amparo Grisales. La actriz y jurado confesó que, gracias a este participante, empezó a disfrutar mucho más la música del artista original y resaltó el esfuerzo que el joven hizo para mimetizarse con su estilo.

Pero no todo fue perfecto. Aunque la interpretación estuvo buena, todavía hay detalles que pulir para alcanzar el nivel del doble exacto.

El punto débil estuvo en los recursos vocales. Le hicieron falta esos alargues de las frases que son el sello registrado del cantante barranquillero. Básicamente, si quiere sorprender en las próximas presentaciones, le toca meterle más cabeza a esos elementos para que la interpretación sea realmente fiel.

Beéle, el artista que intenta copiar, es un exponente de la música urbana nacido en Barranquilla que mezcla reguetón con sonidos afro y caribeños. Se dio a conocer con el tema ‘Loco’ y ha trabajado con pesos pesados como Ozuna, Nicky Jam y Sebastián Yatra, consolidándose con melodías pegajosas y una voz muy particular.