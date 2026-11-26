Espectáculos

Una explosión y un posterior incendio afectaron la vivienda de Gerardo Enrique García Hernández, conocido como Pepo López, integrante del grupo Pasión Vallenata. El siniestro comenzó alrededor de las 17:59 horas en una casa ubicada en el cruce de las avenidas Siete Colinas y Cuernavaca, en la colonia Siete Colinas de Guadalupe.

Aunque al principio se dijo que no había lesionados, luego trascendió de manera extraoficial que Pepo López resultó herido. Según la información, un vecino lo trasladó en un vehículo particular hacia un hospital privado.

Los bomberos municipales se movilizaron para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera. Al revisar la casa, los cuerpos de emergencia encontraron un cilindro de gas de 20 kilogramos que tenía una fuga y daños en la válvula, lo que representaba un peligro adicional durante la emergencia.

En cuanto a los daños materiales, el incendio afectó principalmente el área de lavandería, donde resultaron dañadas una lavadora, una secadora y ropa de uso diario. También se reportaron daños en el ventanal de una recámara y en una habitación de tres por cinco metros, que quedó cubierta de hollín en paredes y techo.