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La edición diamante de Miss Universo 2026 en Puerto Rico tiene a casi 80 candidatas peleando por el título y el periodista especialista en reinados Daniel Montañez ya soltó su top cinco definitivo. Para él, Colombia no puede quedar por fuera de los puestos finales.

Montañez fue tajante con María Alejandra López Pérez: "Deberían coronarla como la tercera Miss Universo colombiana. No hay forma de que María Alejandra López Pérez no esté en ese top cinco". El experto resalta que su madurez emocional y su trayectoria de más de una década en certámenes internacionales son la clave para destacar frente a las candidatas más jóvenes.

Además de su dominio del inglés, su pasarela y su disciplina física, el especialista destacó la labor social de la representante nacional con 'Best Buddies'. Según el análisis, su experiencia previa como Primera Princesa en el Concurso Nacional de Belleza, Reina Hispanoamericana y finalista en Miss Grand International le dan un dominio total del formato.

Las otras favoritas y las posibles sorpresas

El grupo de las cinco finalistas según Montañez se completa con Clara Vegas de Venezuela, a quien comparó con Paulina Vega por su carisma y naturalidad. También incluyó a Jennifer de Puerto Rico, quien ha sabido aprovechar la localía; a Beatrice Millan de Filipinas, calificada como la mejor vestida hasta el momento; y a la representante de Francia, vista como la gran carta europea por su impacto digital y sentido de la moda.

Sin embargo, el experto cree que todavía hay espacio para revelaciones en San Juan. Chile es la principal candidata a dar la sorpresa gracias a su renovado corte de cabello, su belleza y una oratoria estructurada que generó empatía y viralidad durante su coronación nacional. También puso el ojo en Nicaragua por su porte, en Brasil por su sensualidad en el escenario y en Nueva Zelanda como una opción atractiva en el bloque internacional.

Sobre la posibilidad de que Colombia gane, Montañez descartó que el hecho de que una latinoamericana haya ganado previamente sea un problema, recordando que históricamente ha pasado que candidatas del mismo continente se entreguen la corona consecutivamente.

¿Será que por fin tenemos la tercera corona en casa o nos van a dejar con las ganas?