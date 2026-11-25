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Marvel Studios lanzó el lunes el tráiler final de Avengers: Doomsday y la cosa se puso intensa. Lo más fuerte es el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, aunque ya no es el Capitán América, y de Robert Downey Jr., quien ahora es el villano Dr. Doom.

En el avance vemos que los 4 Fantásticos, con Pedro Pascal como Reed Richards, visitan a Rogers en la dimensión donde vive tranquilo con Peggy y su hijo, que ya está adolescente. Lo que dice Rogers deja claro que los acontecimientos de Avengers: Endgame alteraron otras líneas de tiempo.

Por otro lado, el Dr. Doom llega con toda la actitud de villano. El personaje de Downey Jr. advierte que todos han vivido vidas prestadas y que es hora de devolverlas, lo que sugiere que su plan es de venganza. El tráiler nos muestra su palacio y a tres hechiceras enmascaradas que tienen a todo el mundo especulando.

Para los que aman las teorías, el avance confirma las "incursiones". Se ve una ciudad de noche, probablemente Nueva York, con dos planetas acercándose en el cielo, lo que significa que los multiversos están chocando y destruyendo líneas de tiempo. Ese caos es el que dispara toda la acción de la película.

El cierre del tráiler es un despliegue de poder absoluto. Vemos la unión de los antiguos Avengers, los Thunderbolts, los 4 Fantásticos, los guerreros de Wakanda y los X-Men. La última toma es un homenaje a los portales de Avengers: Endgame, con Cyclops diciendo: "A mí, mis X-Men".

En esa escena final aparecen personajes como Gambit, Mystique, Capitán América, Black Widow, Shang-Chi, Beast, Reed Richards, Thor, Nightcrawler y el mismo Steve Rogers.

Avengers: Doomsday llega a los cines el 18 de diciembre. ¡Ya queremos ver si el Dr. Doom es tan malo como suena o si nos va a salir con alguna sorpresa!