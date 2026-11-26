Espectáculos

Majo Arias se llevó los aplausos en el Congreso de la República. El 24 de noviembre, la acordeonera y cantante recibió una distinción por su trayectoria musical y todo lo que ha hecho para difundir el folclor colombiano. La ceremonia en Bogotá fue liderada por el senador Alfredo Deluque Zuleta, quien estuvo presente de forma virtual para homenajear a la artista.

La cosa se puso buena cuando Majo decidió que no bastaba con el diploma y se lanzó a tocar el acordeón frente a los asistentes. Para darle más sabor a la jornada, compartió el escenario con José Luis Rodríguez Ojeda, mejor conocido como el Puma del Vallenato, y juntos se mandaron varios temas del repertorio tradicional.

Saliendo de Fusagasugá, Cundinamarca, Majo ha hecho un camino serio en la música. Entre sus logros más pesados está el título de Reina Menor del Acordeón del Festival de la Leyenda Vallenata 2025. También tiene reconocimientos del Festival Vallenato USA y del Festival Cuna de Acordeones de Villanueva, La Guajira.

Pero su hoja de vida no para ahí. Ha estado en eventos como Vallenato al Parque y ha formado parte de proyectos como la Sinfónica Vallenata de Colombia y Las Reinas del Acordeón. El senador Deluque dejó claro que reconocer a Majo es exaltar a una generación de artistas con disciplina y que demuestra que las mujeres son protagonistas fundamentales en la evolución de nuestro folclor.

Por su parte, Majo Arias se mostró muy agradecida y dijo: "Recibo este reconocimiento con inmenso honor y gratitud". La artista enfatizó que acepta este premio en nombre de todas las mujeres que usan el acordeón y el canto para mantener viva la música vallenata y abrirle paso a las nuevas generaciones.

Con este movimiento, Majo pone el nombre del vallenato en uno de los escenarios institucionales más importantes del país, demostrando que el talento joven y la tradición del Caribe colombiano siguen más fuertes que nunca. ¿Quién dijo que el Congreso solo era para dar discursos aburridos?