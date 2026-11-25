Espectáculos

Miley Cyrus y Maxx Morando ya son marido y mujer. La cantante decidió compartir la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó una serie de retratos de una celebración que, hasta ese momento, se había mantenido totalmente fuera del ojo público.

Las imágenes muestran a la pareja en medio de abrazos, besos y poses frente a la cámara, permitiendo que los fans conocieran un poco más de la intimidad de este día tan especial. La boda se llevó a cabo al aire libre en Palm Springs, California, en un escenario que incluía una piscina y un arco decorado con flores blancas.

El look de los novios

Hablemos del vestuario, porque Miley se fue por un camino súper elegante. Eligió un vestido blanco de manga larga y cuello alto con silueta ajustada, pero el toque maestro fue la espalda descubierta y una cola larga que le dio todo el protagonismo al caminar. Para cerrar el look, llevó el cabello recogido y zapatos blancos.

Por su parte, el músico Maxx Morando optó por lo clásico y seguro: un traje negro, camisa blanca, corbata y un detalle floral en la solapa. Aunque sus estilos fueron distintos, los dos se veían impecables y la complicidad entre ambos se nota en cada foto.

Un detalle que nos encantó

Uno de los detalles que despertó comentarios entre los seguidores fue la presencia de la mascota. En una de las fotografías aparece la mascota de la pareja acostada frente a los recién casados, luciendo un pañuelo alrededor del cuello.

Para ponerlos en contexto, la historia de amor entre Miley y Maxx comenzó en 2021. La cantante contó que se conocieron en una cita a ciegas durante el verano de ese año y empezaron a mostrarse públicamente en noviembre de 2021, aunque siempre cuidaron mucho su privacidad.

¿No creen que el vestido de Miley fue un acierto total?