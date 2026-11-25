Espectáculos

El Puente de Boyacá se prepara para encender sus luces el 28 de noviembre. El evento de inauguración empezará entre las 6:00 y las 7:00 de la noche, y la música estará a cargo de Fonseca, quien recibirá la temporada junto a los turistas y la gente local.

Para quienes quieran más fiesta, el plan se extiende con Los Rolling Ruanas, Pipe Bueno, Arelys Henao y el Heredero, quienes estarán en el Pantano de Vargas y durante la Noche de la Gobernación, en el marco del Aguinaldo Boyacense.

El Puente de Boyacá es un monumento histórico ubicado a 110 kilómetros al oriente de Bogotá y a 14 kilómetros al occidente de Tunja. Este lugar es fundamental para el turismo del departamento y fue el escenario de la batalla del 7 de agosto de 1819, que le dio la independencia a la Nueva Granada.

Un alumbrado con conciencia ambiental

Este 2026 hay un cambio importante en la inauguración: no habrá juegos pirotécnicos. La decisión se tomó por razones ambientales, ya que la zona ha sufrido incendios forestales que afectaron la fauna local, así que se decidió evitar la pólvora por completo.

Para compensar la falta de fuegos artificiales, el recorrido visual será masivo. Habrá 10 zonas temáticas diseñadas para caminar entre millones de bombillos que iluminan el paisaje, los caminos y los cultivos campesinos. Entre los puntos destacados está la "Tribuna a Nairo", un homenaje al ciclista colombiano, además de una zona inspirada en la "Sabana africana", que incluye un árbol del dragón y un túnel.

Los que quieran ir a tomarse las fotos y pasear tienen tiempo suficiente, ya que el alumbrado estará disponible hasta el 16 de enero de 2027.

Comida regional a buen precio

El hambre no será un problema porque habrá una zona gastronómica con 15 restaurantes y emprendimientos seleccionados. El servicio será a través de food trucks que ofrecerán platos, postres y bebidas para acompañar el recorrido por las luces.

Lo mejor es que todas las recetas son productos boyacenses o están preparadas con ingredientes de la región. Además, los precios son bastante accesibles, ya que ninguna de las preparaciones supera los 20.000 pesos colombianos.

Cómo llegar sin morir en el intento

Si viajan desde Bogotá, el trayecto normal es de dos horas, pero hay que tener en cuenta que en diciembre el flujo de viajeros aumenta mucho en las carreteras y es muy probable que el camino dure más tiempo de lo esperado.

Para los que van en carro particular, la ruta es tomar la autopista Norte y seguir por la doble calzada que pasa por Briceño, Tunja y Sogamoso. El camino continúa por Chocontá, Villapinzón y Ventaquemada, encontrando el monumento del Puente de Boyacá sobre la vía principal antes de llegar a Tunja.

Quienes prefieran el bus intermunicipal pueden salir de la Terminal de Transporte del Norte o de la de Salitre con destino a Tunja, Duitama o Sogamoso. Solo deben avisar al conductor que el descenso es en el Puente de Boyacá. El costo del pasaje comienza desde los 35.000 pesos colombianos.

¿Se imaginan el tráfico ese fin de semana? Mejor salgan con tiempo para que no se pierdan el concierto de Fonseca.