Espectáculos

La presión llegó al límite en MasterChef Celebrity Colombia cuando el cronómetro se recortó a solo treinta y seis minutos. Esta decisión transformó la cocina en un escenario de supervivencia donde Emiro Navarro y Emmanuel Restrepo terminaron exponiendo todas sus fallas técnicas frente a Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso. Lo que empezó como una ambición conceptual terminó en una degustación implacable.

El costo del curry de ahuyama

Emiro Navarro, creador de contenido, llegó al atril con una propuesta titulada "36 minutos, ¿a qué costo?". Su plato consistía en un curry de ahuyama acompañado de salmón encrostado en miel y soya, marañones crocantes y escamas hechas con la piel del pescado. Era una arquitectura de sabores que necesitaba una precisión milimétrica, pero los gestos de los jueces anticiparon el desastre incluso antes de que empezaran a comer, algo que Sebastián Vega notó desde su estación.

Belén Alonso fue la primera en dar el diagnóstico y no se guardó nada. Advirtió que un aceite mal trabajado es capaz de matar cualquier sabor y sentenció que el plato no era atractivo ni agradable al paladar. Al descubrir que el salmón estaba quemado, el mismo Emiro entendió que cualquier posibilidad de ganar un pin había desaparecido. Jorge Rausch fue más tajante al decir que la preparación era insuficiente para el nivel exigido y que no alcanzaba para ganar un beneficio. Por su parte, Nicolás de Zubiría señaló que mezclar la salsa con el aceite destruyó el equilibrio del conjunto, recordando que en este desafío se triunfa o se fracasa sin puntos medios.

Un stroganoff que desafió los colores

Por otro lado, Emmanuel Restrepo presentó una reinterpretación del clásico stroganoff llamada "Los colores no tienen género", la cual tenía un tono rosado o rojizo. La iluminación cenital del set, que funciona como una lente macro, dejó en evidencia la artificialidad visual del plato, algo que los chefs reprocharon inmediatamente. Sin embargo, el problema no fue solo la vista, sino la textura.

El momento más tenso ocurrió cuando Nicolás de Zubiría le pidió al actor que probara su propia preparación para que comprobara la dureza de la carne y cuántas veces tenía que masticar cada bocado. Emmanuel, acostumbrado a modular emociones en la ficción, se encontró en una situación sin libreto y admitió frente a las cámaras que se habían tomado malas decisiones durante la ejecución. Esa honestidad vulnerable desarmó cualquier pose actoral que pudiera haber mantenido en el atril.

La televisión del error

El episodio dejó claro cómo la dirección del programa utiliza el diseño sonoro y visual para amplificar la incomodidad. Desde el roce metálico del tenedor sobre la porcelana hasta los primeros planos de Jorge Rausch, cada detalle se sintió como un thriller psicológico. Hubo un silencio súbito en el set justo antes de que Belén Alonso confesara que estaba rezando para no sentir el mal sabor en la boca.

Este nivel de vulnerabilidad recordó otros momentos fuertes de la temporada, como cuando Julieta Piñeres logró el pase directo al Top 10 en un reto a ciegas donde no había margen de error. También se trazaron paralelos con la presión que enfrentaron Jimmy Vásquez y Verónica Orozco con el delantal negro, donde la cámara capturó el quiebre de la seguridad de los participantes. De hecho, se mencionó el incidente térmico de Verónica Orozco con su licuadora para demostrar que el talento escénico no sirve de nada si no se dominan los tiempos de cocción cuando el reloj aprieta.

Al final, tanto el actor como el creador digital quedaron retratados en un registro poco habitual dentro de su paso por el programa, demostrando que en la alta cocina televisiva un desajuste de temperatura arruina cualquier puesta en escena.