Estilo de vida

Cuando el clima se pone pesado y lo único que provoca es quedarse en casa con una comida calientita, una sopa cremosa es la mejor decisión. Para los que quieren variar las recetas clásicas, el jengibre es el ingrediente clave para marcar la diferencia. Gracias a su sabor particular y ligeramente picante, le da una intensidad brutal a la sopa, especialmente cuando se combina con zanahoria, camote y leche de coco.

El resultado es un plato aromático y que llena bastante, ideal para disfrutar una noche fría después del trabajo o cualquier momento en que se antoje algo sencillo y reconfortante. Lo mejor de todo es que no hace falta ser un experto en la cocina ni gastar una fortuna en ingredientes caros. Con cosas básicas y unos 30 minutos de tiempo, se puede preparar una sopa casera que dan ganas de repetir una y otra vez.

Ingredientes

Esta receta rinde para dos o tres porciones y lleva lo siguiente:

4 zanahorias medianas

1 camote mediano

1 cebolla pequeña

1 a 2 centímetros de jengibre fresco, rallado

400 a 500 ml de caldo de verduras

150 ml de leche de coco

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta

Un poco de jugo de limón (opcional)

Preparación

Primero hay que preparar los vegetales. Hay que pelar las zanahorias y el camote, y cortarlos en trozos pequeños. La cebolla se debe picar finamente y el jengibre se ralla.

Ahora toca sofreír los aromáticos. En una olla, se calienta el aceite de oliva y se agrega la cebolla. Hay que mezclar durante dos o tres minutos hasta que esté blanda y, en ese punto, se añade el jengibre.

Se agregan los vegetales. Se echan las zanahorias y el camote a la olla y se mezclan por unos minutos para que se integren bien con los sabores del jengibre y la cebolla.

Es momento de dejar que la sopa hierva a fuego lento. Se vierte el caldo de verduras hasta cubrir todos los ingredientes. Se deja cocinar por unos 20 a 25 minutos, hasta que los vegetales estén bien suaves.

Para lograr la textura aterciopelada, se retira la olla del fuego y se procesa la sopa con una licuadora de mano hasta que quede lisa. Si se siente muy espesa, se puede agregar un poco de caldo o agua caliente.

El toque final es la leche de coco. Se añade a la sopa, se mezcla bien y se calienta por uno o dos minutos más, pero ojo, sin dejar que hierva demasiado.

Para cerrar, se prueba y se ajusta con sal, pimienta y el toque de limón si gusta. Se sirve caliente y se puede decorar con pimienta recién molida, perejil picado o unas semillas de calabaza para darle más textura.

Tips para que quede perfecta

Si no están acostumbrados al sabor fuerte del jengibre, la recomendación es empezar con una cantidad pequeña y añadir más al final si hace falta. Para los que buscan un resultado más picante, se puede agregar una pizca de pimiento rojo en hojuelas o un poco de pimienta de Cayena.

Si prefieren una versión más ligera, se puede omitir la leche de coco y usar un poco más de caldo para mantener la textura. Por otro lado, si quieren que la comida sea más sustanciosa, la sopa se puede acompañar con pan integral o agregando garbanzos tostados al momento de servir. Esta combinación de vegetales terrosos con el toque exótico del jengibre es una opción fija para el menú de invierno.

¿Y ustedes se animan a probarle el toque del jengibre a sus sopas o son más de lo clásico?