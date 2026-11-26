Espectáculos

Shakira y Antonio de la Rúa han pasado de los tribunales a una amistad profunda. El exnovio de la cantante se ha vuelto un apoyo fundamental no solo para ella, sino para sus padres. De la Rúa es quien se encarga de cuidar a William Mebarak, el padre de la artista, quien lleva algunas semanas ingresado por una afección que ha dejado su salud bastante débil. De hecho, se le ha visto en el hospital en varias ocasiones gestionando los asuntos relacionados con William.

La red de apoyo llega hasta Nidia Ripoll, la madre de Shakira. Sus padres han envejecido en los últimos años y la cantante está lejos, en Miami. Nidia sigue en su casa de Barranquilla y, tras varios accidentes domésticos, necesita ayuda. Para solucionar esto, una de las tías de Antonio de la Rúa es quien se encarga principalmente de prestarle la ayuda necesaria en su día a día.

Rumores de reconciliación en Barranquilla

Todo este nivel de intimidad ha disparado los chismes sobre un posible regreso sentimental. Algunas fuentes aseguran que se les ha visto con mucha discreción en el Country Club de Barranquilla, un sitio muy elitista y privado de la ciudad. Varios socios del club comentaron que los han visto juntos, lo que llevó a muchos a dar por hecho que son pareja nuevamente.

Sin embargo, el entorno de la cantante y su manager en España, Tomás Palacios, han desmentido tajantemente estos rumores, a pesar de que la especulación lleva meses sobre la mesa. La explicación es que actualmente son muy buenos amigos. De hecho, Shakira lo confirmó en uno de sus conciertos en Madrid y lo definió públicamente como un "amigo del alma".

Una alianza profesional y personal

La relación actual también tiene un componente laboral fuerte. Antonio de la Rúa se ha encargado de gran parte de la gira 'Las mujeres ya no lloran tour'. Además, los hijos de Antonio han participado en los conciertos de la cantante como algunos de los 'caminantes' que acompañan a 'la loba' antes de subir al escenario.

La cercanía también se nota en los gestos. El 26 de julio de 2026, Shakira compartió en redes sociales una fotografía donde se apoyaba en el hombro de Antonio, lo que volvió a encender la chispa de los medios que buscan una nueva pareja para la estrella. Más tarde, el 12 de octubre de 2026, durante el último espectáculo de su residencia en Macondo Park, la cantante le dedicó unas palabras de agradecimiento a su expareja.

Durante la gira, Shakira incluso hizo una parada en La Colorada, que es la finca que compartían en el pasado y que Antonio conservó tras la separación.

El camino desde el año 2000

Para entender este vínculo, hay que recordar que se conocieron en el año 2000 durante una cena en Argentina. En ese momento, ella tenía 23 años y él 26. Antonio, hijo del entonces presidente argentino Fernando de la Rúa, se integró al equipo de la artista poco después, mezclando el romance con el trabajo profesional.

Gracias a su experiencia como asesor en el Gabinete de su padre, Antonio ayudó a Shakira a dar el salto al mercado anglosajón con el álbum 'Laundry Service'. Esta etapa fue la inspiración de canciones como 'Día de enero', 'Whenever, Wherever' y 'Lo que más'.

La relación sentimental terminó oficialmente el 10 de enero de 2011, cuando Shakira anunció en su web que se habían separado en agosto de 2010 tras 11 años juntos. Aunque el comunicado decía que seguirían unidos profesionalmente, la ruptura terminó en procesos judiciales ya que nunca llegaron a casarse. Poco tiempo después, Shakira empezó a salir con Gerard Piqué, aunque el exfutbolista luego afirmó que el romance inició en julio.