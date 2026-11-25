Estilo de vida

A veces cerrar la computadora, poner música y lanzarse al sofá no es suficiente para dejar atrás el caos de la semana. Entre los mensajes que quedaron pendientes, las tareas que no se alcanzaron a terminar y el estrés de lo que toca hacer el lunes, el cerebro se niega a bajar las revoluciones. Para evitar que la oficina se mude a la sala de la casa, existe el 'Friday reset', una pequeña rutina de cierre que permite organizarse mejor y disfrutar del tiempo libre sin pensar constantemente en el trabajo.

Organizando la mente y el espacio

Para dejar de intentar recordar todas las pendientes, lo ideal es anotar los tres asuntos más importantes para la semana siguiente. De esta forma, se tiene claro por dónde empezar el lunes sin sentirse abrumado desde el primer minuto. A esto se le suma dejar listo todo lo necesario para el regreso a la rutina, como organizar la maleta o revisar el calendario, ya que estos pequeños movimientos facilitan el proceso de volver a la carga.

En cuanto al lugar de trabajo, no hace falta hacer una limpieza general, sino dedicar entre cinco y diez minutos a botar lo que no sirva, organizar los papeles y limpiar la superficie del escritorio. Tener un espacio más ordenado ayuda a sentir que realmente se está cerrando un ciclo laboral.

El balance mental y social

Antes de enfocarse en lo que no se alcanzó a hacer, es clave pensar en lo que salió bien. Reconocer las pequeñas victorias, como haber terminado un proyecto difícil, encontrar tiempo para hacer ejercicio o haber logrado descansar un poco más, evita que cada semana se sienta como una lista infinita de obligaciones.

Para evitar el pánico de último minuto y dejar espacio a la espontaneidad, se recomienda revisar las salidas, citas o compromisos pendientes. Si hace falta coordinar algo con los amigos o la pareja, lo mejor es hacerlo a tiempo.

Detalles del hogar y desconexión digital

Existen zonas de la casa que suelen acumular todo, como la entrada, el mesón de la cocina o la mesa. Dedicarles diez minutos para poner cada objeto en su lugar permite disfrutar de un ambiente más tranquilo al volver a casa. Asimismo, antes de ir de compras para el fin de semana, conviene revisar qué hay en la despensa, anotar lo que falta y pensar en dos o tres comidas sencillas para ahorrar tiempo, dinero y evitar la eterna pregunta de qué comer.

Finalmente, es necesario cerrar las pestañas innecesarias del navegador, silenciar las notificaciones que no sean urgentes y dejar el celular a un lado. No se trata de desaparecer de las redes sociales por dos días, sino de regalarse un tiempo sin el bombardeo constante de alertas.

No es necesario hacer las ocho actividades cada viernes. Lo ideal es elegir entre tres y cinco que se adapten a la vida de cada quien y dedicarles unos 15 o 20 minutos. El objetivo no es llenar el viernes de más tareas, sino cerrar la semana con la mente despejada, porque cualquiera merece relajarse aunque no haya terminado todo.