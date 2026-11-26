Espectáculos

Peter Manjarrés sigue dándole con todo al vallenato y acaba de presentar ‘Luchador’, su nueva producción discográfica trabajada junto a Luis José Villa. En este proyecto, el artista se enfoca en la superación, las caídas que dejan enseñanzas y esa fuerza que hace falta para levantarse y seguir adelante.

Para Peter, el título del álbum no fue al azar. El nombre nació de una canción que sintió como la representación exacta de su camino personal y musical. Según el cantante, la letra es prácticamente su biografía y se siente identificado con esa esencia colombiana de caerse y levantarse rápido para echar para adelante.

Un parche de compositores entre lo clásico y lo nuevo

Algo que destaca de ‘Luchador’ es que no se quedó solo con los mismos de siempre, sino que armó un equipo que mezcla generaciones. En la producción participan figuras muy pesadas del vallenato como Fabián Corrales y Sergio Luis Rodríguez, además de LuisRa, quien escribió la canción que le da nombre al disco.

La lista de colaboradores se extiende con Julián Martínez y su hermano, Richard Baza, José María ‘Chema’ Moscote y Sergio Amarís, quien es el autor del clásico ‘Obsesión’. Peter dejó claro que hay canciones para todos los gustos, porque aunque trabajó con los grandes, también quiso darle el espacio y la oportunidad a un joven que apenas está empezando en el mundo de la composición.

El significado detrás del gladiador

Si revisamos la imagen de esta producción, Peter aparece caracterizado como un gladiador romano. No es solo por la estética, sino que es una representación visual de las batallas que, según él, todos libramos a diario para salir adelante. El cantante explicó que quiso vestirse así porque, aunque no siempre se esté sangrando, sí se está peleando por la vida constantemente.

Para él, esa lucha no se trata solo de enfrentar retos gigantes, sino de las cosas cotidianas: el hecho de levantarse temprano, trabajar, salir a promocionar una canción y, sobre todo, buscar la forma de seguir vigente en una industria musical que no deja de cambiar. El artista soltó una verdad que muchos olvidan: la gente cree que todo es fácil, pero mantenerse es lo más difícil.

El reto de no vivir solo de la nostalgia

Aunque Peter tiene un catálogo lleno de éxitos que ya son referentes en su carrera y que le han dado varios reconocimientos, no tiene planes de frenar. A pesar de que hay gente que le pregunta para qué seguir grabando si ya tiene canciones suficientes, él asegura que le gusta y quiere seguir luchando, porque grabar música nueva es lo que lo hace sentir vivo y activo.

El cantante también reflexionó sobre la conexión con la nostalgia. Sabe que temas como ‘El amor de mi sabana’, ‘Obsesión’, ‘Tragado de ti’ y ‘Mi premio mayor’ ya tienen un lugar ganado en la memoria de la gente. Sin embargo, considera que el verdadero reto y la magia actual están en que el público aprenda y cante sus nuevas canciones, especialmente en una época donde hay tanta información disponible.

Con ‘Luchador’, Peter Manjarrés reafirma que quiere seguir construyendo música y que se siente con la valentía y la honestidad necesaria para enfrentar cualquier guerra que venga.