Yeison López rompe el mundo en China y pone a temblar Los Ángeles 2028

Espectáculos

El lunes 2 de noviembre de 2026, en el Campeonato Mundial de Ningbo, China, López logró lo que pocos: levantar 178 kilogramos en el arranque, asegurando la medalla de oro y estableciendo un nuevo récord mundial para la categoría de los 85 kg.

La jornada estuvo llena de tensión. López no empezó perfecto, ya que inició el arranque con un intento inválido de 175 kilogramos. Sin embargo, el chocoano no se dejó paniquear y validó ese peso en su segunda salida. Para cerrar con broche de oro, en su tercer levantamiento alcanzó la marca histórica que lo puso por encima de sus rivales directos: el egipcio Mohamed Younes Elsayed, que quedó segundo con 177 kilos, y el moldavo Marin Robu, quien se llevó el tercer puesto con 176.

Yeison López es un halterofilista colombiano y medallista olímpico subcampeón olímpico en París 2024.

La pelea por el total y el envión

Aunque el arranque fue un show absoluto, la competencia por el total general estuvo más apretada. López acumuló 387 kilogramos sumando sus mejores registros de arranque y envión, una cifra que le dio la medalla de plata en la clasificación total. El oro se lo quedó Mohamed Younes Elsayed, quien terminó como campeón de la categoría con un total de 390 kilos, mientras que el chino Jiangqing Lei completó el podio con 382.

En el envión, las cosas fueron distintas y López terminó en la quinta posición. El colombiano logró validar levantamientos de 205 y 209 kilogramos, pero la gloria se le escapó en el tercer intento, donde buscaba los 213 kilos y falló. El gran protagonista de este movimiento fue el norcoreano Kwang Ryol Ro, quien ganó el envión con 215 kilogramos, marcando también un récord mundial. Lei quedó segundo con 214 y Elsayed tercero con 213, resultados que terminaron de darle la ventaja al egipcio en el total acumulado.

El contexto del nuevo récord

Es importante aclarar que este récord de López pertenece a la división de 85 kg, una categoría creada por la Federación Internacional de Halterofilia que entró en vigencia el 1 de agosto de 2026. Debido a este cambio en la distribución, la marca no se puede comparar con los registros de la antigua categoría del mismo nombre. Para que tengan una idea, la referencia anterior era de 173 kilogramos, marca del kazajo Alexey Churkin el 28 de septiembre de 2026 en Nagoya, Japón. Antes de eso, Elsayed había levantado 172 kilos el 1 de septiembre, y el primer récord reconocido para esta nueva división había sido de 171.

Rumbo a Los Ángeles 2028

Este éxito en Ningbo es un paso clave para el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El Comité Olímpico Colombiano confirmó que estos resultados suman para el proceso de clasificación. La Federación Internacional de Halterofilia es exigente: pide que los deportistas registren resultados en al menos cinco competencias clasificatorias, siendo tres en el primer período y dos en el segundo, que cierra en mayo de 2028.

López llega con un impulso increíble. Ya había defendido el título mundial que ganó en 2025 en Førde, Noruega, en la categoría de 88 kg, donde se llevó dos oros y una plata. Además, en octubre de 2026 se coronó campeón absoluto de los 85 kg en Tepic, México. Tampoco olvidemos que el nacido en Istmina, Chocó, fue subcampeón olímpico en París 2024, compitiendo en los 89 kg con un total de 390 kilogramos (180 en arranque y 210 en envión).

Más medallas para Colombia en China

Colombia no brilló solo con Yeison. La delegación logró cuatro medallas en total. Karen Tatiana Mosquera se llevó la plata en el arranque de los 61 kilogramos femeninos tras levantar 111 kilogramos, sumando este logro a sus victorias en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. También estuvo el bronce de Hugo Montes en el arranque de los 75 kilogramos masculinos.

La acción sigue este martes 3 de noviembre con la participación de Yenny Sinisterra en el grupo B femenino de 69 kg y Julieth Rodríguez en el grupo A.

¿Será que Yeison ya tiene el tiquete dorado para Los Ángeles o se va a poner más nervioso que en el primer intento?