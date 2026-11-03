Juancho de la Espriella se puso sentimental recordando el álbum que cambió su vida

Espectáculos

Hay discos que simplemente marcan un antes y un después, y para Juancho de la Espriella, 'Pidiendo vía' es exactamente eso. El 31 de octubre de 2003 salió al mercado esta producción que unió la voz de Diomedes Díaz y el acordeón de Juancho, y la verdad es que el impacto sigue vigente en la memoria de todo el que ama el vallenato.

Como era de esperarse, el músico no dejó pasar la fecha y se fue a Instagram para tirar la nostalgia. Con una foto de una edición especial de la revista Rumbera del Vallenato publicada ese mismo día, Juancho escribió: "Hace 23 años mi vida musical cambió para siempre".

Seamos honestos, trabajar con uno de los artistas más reconocidos del folclor es un salto nivel leyenda, y el mensaje refleja la importancia que tuvo esa producción en su carrera musical.

¿Cuál es su canción favorita de ese disco?