Maluma y Yami Safdie se unen en ‘Felicidades’ para celebrar que uno ya no aguanta más

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Maluma y Yami Safdie se juntaron por primera vez para lanzarnos ‘Felicidades’. El tema es básicamente un himno al amor propio y a esas rupturas que, aunque duelan al principio, terminan siendo el mejor favor que uno se puede hacer en la vida.

Musicalmente, la canción se mueve entre la cumbia y el pop, logrando que el ritmo tropical acompañe ese sentimiento de libertad. La letra no se queda en el drama ni en la tristeza de lo que se acabó, sino que se enfoca en la tranquilidad que da alejarse de donde ya no aportaban nada. Es ese momento exacto donde uno entiende que terminar una relación que no iba bien es, en realidad, una oportunidad para empezar de cero.

Para Yami Safdie, cantante argentina que ya se ha hecho sonar en Latinoamérica con temas como "En otra vida", colaborar con Maluma es un encuentro con una de las figuras más reconocidas de la música latina. Entre los dos armaron una propuesta que habla de la soltería, la independencia emocional y, sobre todo, de la decisión de ponerse a uno mismo en primer lugar.

Al final, ‘Felicidades’ es para todos los que han tenido que cerrar una etapa sentimental y se dieron cuenta de que decir adiós no tiene que ser un funeral, sino un motivo de celebración. Honestamente, nada más satisfactorio que cerrar ciclos y darse cuenta de que uno está mucho mejor solo que mal acompañado.