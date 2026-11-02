Naruto Mobile se luce con el remake que el anime no nos da

Espectáculos

Naruto Mobile volvió a demostrar que sus cinemáticas le pueden dar pelea a cualquier producción de anime. El juego lanzó un nuevo tráiler protagonizado por Kawaki, específicamente en su versión Karma II, donde recrean su pelea contra Borushiki. Se trata de un momento clave del capítulo 66 de Boruto: Naruto Next Generations y la calidad de la animación tiene a todo el mundo hablando.

La verdad es que MoreFun Studios se ha pasado con el nivel de detalle en estos videos promocionales. Para los que seguimos la serie, es casi un insulto que estas escenas se vean mejor que el material original, especialmente en los primeros arcos. Ya nos habían dejado antojados con otras animaciones como La Batalla de los Tres Sannin o el momento en que Hinata logró su primera victoria, pero esto es otro nivel.

Fechas y servidores

Si están emocionados por jugar con este Kawaki de rango A, pónganse pilas con las fechas para no confundirse. El personaje llega al servidor chino el 6 de noviembre de 2026. Ojo, esto no significa que ya esté disponible para todos; la versión internacional sigue sin una fecha confirmada y los nuevos detalles llegarán en la Jump Festa 2027.

Este lanzamiento cae justo cuando Naruto Mobile confirmó que se expandirá fuera de China, así que el tráiler es la carnada perfecta para despertar el interés de los fans en todo el mundo.

Más noticias del universo

Pero ojo, que la cosa no se queda solo en el celular. En la pasada Nueva York Comic-Con se soltaron noticias fuertes sobre los planes de Masashi Kishimoto. Confirmaron que hay un nuevo anime en camino y, para los que prefieren la carne y el hueso, hay un live-action en producción del que ya conocemos los detalles del casting.

¿Será que el juego ya es oficialmente mejor que la serie o estamos exagerando?