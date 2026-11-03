Pipo Music lanza una versión 'Electrocorrido carranguero' de Yeison Jiménez

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Pipo Music lanzó una nueva versión de ‘Por qué la envidia’ como un homenaje a Yeison Jiménez, el reconocido cantante y compositor de música popular. El proyecto, que nació desde Boyacá, no es una simple copia, sino una reinterpretación que busca unir la admiración por el artista con sonidos contemporáneos.

La apuesta musical de Pipo se basa en lo que él llama ‘Electrocorrido carranguero’, una fusión donde mezcla la energía del electrocorrido con elementos de la rumba carranguera. Este experimento hace parte de su propuesta artística denominada ‘Regional mexiboyacense’, con la que quiere conectar las tendencias del regional mexicano con los sonidos tradicionales de su región para conquistar nuevos públicos.

Para Pipo, la trayectoria de Yeison es un ejemplo de perseverancia y determinación frente a las críticas. El artista expresó que la historia de Yeison demostró que siempre hay razones para seguir adelante aunque haya gente que no crea en los sueños, y que con este homenaje quiere aportar su propio capítulo a ese legado.

El videoclip de esta versión se estrenó el 30 de octubre de 2026 en YouTube y llegará pronto a las plataformas digitales de audio. El proyecto contó con la colaboración musical de Anderson García, la producción audiovisual de Emergentes Ecosistema Creativo y el sello de Casa Loma Estudios.

Con este lanzamiento, Pipo Music busca convertirse en una voz embajadora de la música de Boyacá y abrir camino a nuevas formas de representar el sonido de su tierra. Sinceramente, mezclar electrocorrido con carranga suena a un riesgo total, pero si logra que el regional mexicano y Boyacá bailen juntos, se ganó el juego. ¿Será que este 'mexiboyacense' se vuelve tendencia o es demasiado experimento?