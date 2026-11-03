Crispy chicken con miel picante: la receta viral para quedar como un pro

Estilo de vida

Si tienen ganas de algo que se sienta como comida de restaurante pero sin complicarse la vida en la cocina, este pollo es la fija. La idea es mezclar lo clásico del pollo frito con un toque diferente: una salsa de miel y chili que le da ese sabor dulce y picante que nos encanta.

Lo mejor es que no necesitan ser chefs ni tener técnicas raras. Es una receta súper adaptable; si les gusta más el picante o prefieren que quede más meloso, solo es cuestión de ajustar los ingredientes a su gusto. Ideal para un almuerzo rápido o para cuando caigan los amigos en casa y quieran lucirse sin pasar horas cocinando.

Ingredientes

Para el pollo:

2 filetes de pollo o trozos

1 huevo

½ taza de harina

1 taza de pan rallado o panko

Sal, pimienta y pimentón

Aceite para freír o para la air fryer

Para la salsa hot honey:

3 cucharadas de miel

1 cucharadita de copos de chili o pimentón picante

1 cucharadita de salsa picante (opcional)

1 cucharadita de mantequilla

Preparación

Cortar el pollo en trozos pequeños y salpimentar bien.

Pasar cada trozo sucesivamente por harina, huevo y pan rallado (o panko) para lograr una costra bien crocante.

Freír el pollo o cocinarlo en la air fryer hasta que esté dorado y crujiente.

En una sartén pequeña, derretir la mantequilla y añadir la miel junto con el chili.

Mezclar hasta obtener una salsa brillante y uniforme.

Bañar el pollo con la salsa o servirla a un lado para ir untando.

Tips extra

Si quieren que el sabor sea más intenso, le pueden subir al chili. Para los que aman que el pollo esté extra crocante, la técnica del doble apanado es la clave. En cuanto al acompañamiento, queda perfecto con arroz, papas o dentro de un pan de hamburguesa. Para darle el toque final y que se vea más profesional, pueden espolvorear un poco de sésamo arriba. Si sienten que la salsa quedó muy fuerte, añadan un poco más de miel para suavizarla.

¿Se atreven a probarlo o prefieren seguir pidiéndolo por app?