HBO se lanzó un regalo de Halloween con un episodio extra de Bienvenidos a Derry

Espectáculos

HBO aprovechó el pasado 31 de octubre para sorprender a todo el mundo lanzando un episodio extra de Bienvenidos a Derry. El capítulo dura unos 30 minutos y se centra en el origen de Derry y en cómo Pennywise se convirtió en el payaso asesino que ya todos conocemos.

La trama nos lleva a varios siglos antes de la historia principal y sigue a tres niñas que se enfrentan a un espíritu aterrador en Western Wood. Aunque esto ya se había mencionado en la serie, fue de forma más escueta y a través de flashbacks bastante cortos.

Lo más bacano es que, aunque la historia es original y fue creada por los showrunners, Stephen King, el escritor norteamericano, supervisó todo. Él se encarga de elegir qué elementos encajan con su obra y su legado..

Con esto, King sigue expandiendo su universo más allá de los libros. No es la única vez que sus obras renacen en pantalla, ya que otros directores como Mike Flanagan han sido sus aliados clave para adaptar sus historias más importantes.