Fer Bustillo: la mujer que se está tomando el vallenato con todo y marketing

Espectáculos

Fer Bustillo, nombre artístico de Jenifer Paola Bustillo Vergara, es una de las voces que está rompiendo el molde en el vallenato. La cantante sincelejana, que vive en Cartagena de Indias desde hace 18 años, no solo le apuesta al talento vocal, sino que aplica sus estudios en Comunicación Social de la Universidad de Cartagena y su especialización en Gerencia de Marketing de la Universidad Tecnológica de Bolívar para impulsar su proyecto musical y conectar con el público a través de herramientas digitales.

Un camino entre acordeones y estudios

La pasión de Fer por este género empezó desde niña, cuando acompañaba a su padre a sus presentaciones y parrandas. Fue en ese ambiente donde descubrió su gusto por el vallenato, convirtiéndolo con el tiempo en su proyecto de vida. Un momento clave ocurrió a los nueve años, cuando grabó una canción junto al maestro Otto Serge, una experiencia que marcó su vínculo con la música, aunque tuvo que hacer algunas pausas para enfocarse en su formación académica.

Para ella, el éxito en la industria no depende solo de la voz. La disciplina, la preparación y la experiencia son los pilares que le han permitido crecer. Al mirar hacia atrás y comparar su presente con lo que hacía hace cinco años, la artista nota avances en su interpretación vocal y en su desenvolvimiento sobre el escenario. Además, ha logrado consolidar su propia agrupación, la cual ya cuenta con unas 20 personas entre músicos y equipo de producción.

La soberana de los pueblos y el reto de ser mujer

En el mundo de los municipios, Fer es conocida como 'La soberana de los pueblos', un apodo que refleja el cariño que siente por presentarse en las plazas donde la gente baila y canta sin reservas; sus presentaciones en San Juan Nepomuceno son algunos de sus recuerdos más queridos. En su trayectoria, ha compartido escenario con Karen Lizarazo, a quien admira por su constancia, y con Farid Ortiz.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa. La cantante reconoce que abrirse camino en el vallenato no ha sido sencillo, ya que todavía existen actitudes machistas en el género. Durante su carrera, ha tenido que aprender a lidiar con propuestas y comentarios inadecuados, experiencias que, según cuenta, le han servido para fortalecer su carácter y mantenerse enfocada en sus metas. Para ella, ver que otras mujeres logran consolidarse en este espacio es la motivación necesaria para seguir adelante.

Maternidad y sueños

Fuera de los focos, Fer Bustillo enfrenta el reto de equilibrar su carrera con la maternidad. Reconoce que organizar los viajes y las presentaciones para que no coincidan con fechas especiales de sus hijos requiere sacrificios y, a veces, le genera tristeza. No obstante, tiene claro que ser madre no es motivo para renunciar a los sueños, aunque admite que distribuir el tiempo entre la familia y los proyectos personales es un desafío constante.

Esta faceta personal también influye en su arte. La artista siente que las experiencias personales y los vínculos afectivos cambian la forma en que se escucha e interpreta una letra. Aunque siente un fuerte respaldo en Sucre y Bolívar, Fer cree que todavía hace falta darle un impulso más fuerte al talento local.

Parrandeando y nuevos lanzamientos

Su producción más reciente se llama 'Parrandeando con la Fer', un álbum en vivo de seis canciones que busca recrear la esencia de una parranda tradicional. Para lograrlo, la grabación tuvo un escenario muy particular: se hizo bajo la sombra de un árbol de mango, con los músicos sentados en butacas, evocando esas reuniones íntimas entre amigos y familia.

Uno de los temas destacados es 'El amor de su vida', una adaptación al vallenato de la canción de Grupo Firme y Grupo Frontera. Fer cuenta que la acogida superó sus expectativas: según las cifras que compartió con Viernes, en menos de un mes, la canción superó las 20 mil reproducciones orgánicas en YouTube y generó más de mil videos de usuarios en TikTok. Fer menciona que la letra es versátil, pues puede dedicarse a una pareja o incluso a sus hijos, reflejando las emociones del crecimiento y los cambios familiares.

Otro tema de su repertorio es 'El regreso del cóndor', una canción que ha generado opiniones divididas y críticas debido a que sus versos están dirigidos a las mujeres. Además de esto, la cantante se prepara para lanzar dos canciones inéditas, escritas por Dago Orozco y Chiche García.

¿Será que el vallenato por fin deja atrás el machismo con este empuje femenino?