Netflix soltó los pasos de 'Las guerreras k-pop' y ya no hay excusa para no bailar

Espectáculos

Para los que todavía tienen 'Las guerreras k-pop' en repeat y no se conforman con cantar desde el sofá, Netflix se lanzó la cascarita y subió a YouTube los videos con las coreografías de las canciones más populares de la película.

La primera que podemos aprender es 'How It's Done'. El baile fue diseñado por Leejung Lee, quien aparece en el video junto a BAMBI (Park Jieun) y Nara (Lee Nara). De hecho, hay una versión animada donde Rumi, Mira y Zoey ensayan los pasos, así que podemos ver a las integrantes de HUNTR/X dándolo todo sin que aparezca un demonio a interrumpir la fiesta.

Si lo suyo es el hit 'Golden', que se volvió un fenómeno musical, la coreografía está a cargo de NAIN, acompañada por Sharon y KINA. De paso, NAIN también es la mente detrás de 'Takedown', otro tema de la cinta que ya tiene su video disponible para que nos pongamos al día con los movimientos.

Para cerrar con broche de oro, Netflix publicó la coreografía de 'Soda Pop', que en este caso quedó en manos de K-Tigers, con la interpretación de Ha Seong Jin, Lee Ok Hyun, Kim Tae Sung, Roh Jun Seo y Kim Seong Hyun.

Más que solo baile

Y como sabemos que hay quienes aman el drama pero no tienen coordinación, la plataforma también tiene una versión sing-along (estilo karaoke) de la película para que le demos con toda a las letras y sigamos la energía de la historia.

¿Cuándo llega la segunda parte?

Seamos honestos: la estética iridiscente y la banda sonora de esta producción de Sony Pictures Animation y Netflix dejaron la vara muy alta. Aunque la película sigue firme en el top 10 de la plataforma, nos toca tener paciencia para la secuela. Si todo sale bien y no hay contratiempos, la continuación llegaría recién en 2029.

Eso sí, nos deja tiempo más que suficiente para dominar cada paso de las guerreras y de sus rivales antes de que salga lo nuevo.

¿Usted es de los que se aprende el baile completo o de los que solo mueve los hombros?