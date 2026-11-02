De la pantalla al micrófono: los actores que se lanzaron a la música

Famosos

En el mundo del espectáculo, la conexión entre la música y la actuación es casi obligatoria. Estamos acostumbrados a ver a músicos que se vuelven estrellas de cine, como Lady Gaga, Cher, Will Smith o Barbra Streisand. Sin embargo, que un actor se tome en serio una carrera musical es mucho menos común, aunque algunos nombres pesados lo han logrado con estilos totalmente opuestos.

Sir Anthony Hopkins, el galés reconocido por interpretar al caníbal Hannibal Lecter y por sus papeles en Thor y The Father, decidió darle vida a una pasión de décadas. El 21 de agosto lanzó su primer álbum de música orquestal titulado Life is a Dream, el cual reúne composiciones instrumentales en las que trabajó durante sesenta años. Para grabar este proyecto en el Reino Unido, contó con la Orquesta Filarmónica de Londres, el coro Bach y el apoyo del director venezolano Gustavo Dudamel.

Hopkins se tomó el lanzamiento con mucha tranquilidad y soltó en una entrevista que no le importaba demasiado si la gente apreciaba o no su creación. Según él, la música es como la actuación: no puedes subirte al escenario esperando agradar a todo el mundo, porque o te quieren o te odian, y en ese punto el problema es del público. Incluso confesó que, si hubiera estudiado música seriamente en su juventud, probablemente habría elegido ese camino en lugar de la actuación.

Del rap al rock alternativo

Por otro lado, Tom Hardy, el británico conocido por Venom y Peaky Blinders, decidió experimentar con algo mucho más urbano. Este año sorprendió a todo el mundo al debutar con un álbum de rap bajo el seudónimo de Frankie Pulitzer. El disco, llamado Czarface Meets Frankie Pulitzer, es un trabajo colaborativo con el grupo de hip hop Czarface, con quienes Hardy ya venía trabajando desde 2021.

Aunque el debut oficial fue reciente, Hardy ya traía el ritmo en la sangre. En 2018 salió a la luz un mixtape que grabó casi dos décadas atrás junto al director Edward Tracy, usando el nombre Tommy N° 1. El actor recordó en una entrevista de 2011 que empezó a rapear cuando tenía 14 o 15 años, pero que al venir de un vecindario de clase media era difícil de vender y, además, confesó que en ese entonces no era muy bueno.

En la línea del rock, Keanu Reeves, el eterno Neo de Matrix, tiene una historia más larga. Es el bajista de la banda de rock alternativo Dogstar, grupo que formó en 1991 junto al guitarrista y vocalista Bret Domrose y el baterista Robert Mailhouse. Aunque la banda estuvo activa en los noventa y se separó en 2002, regresaron con fuerza en 2023 lanzando un nuevo álbum, seguido por otro llamado All in Now en mayo de este año. La fuente informó que Dogstar estaría de gira por Norteamérica en septiembre.

Country, psicodelia y supergrupos

Kiefer Sutherland, la estrella de Sucesor designado, se lanzó al mundo del country hace diez años con el disco Down in a Hole. Desde ese inicio ha sacado tres álbumes más, el más reciente de ellos en mayo de este año. Aunque anunció una gira por Estados Unidos, tuvo que cancelarla porque no vendió suficientes entradas, prometiendo volver en un momento más adecuado. Aun así, no dejó de presentarse en varias ciudades de Europa, donde presentó Grey, un proyecto que describió como profundamente personal y enfocado en sentimientos propios más que en observaciones externas.

Un caso de éxito moderno es Joe Keery, quien alcanzó la fama interpretando a Steve Harrington en Stranger Things. Bajo el nombre de Djo, Keery ha tenido una recepción increíble en la industria musical. Empezó en 2014 con la banda de rock psicodélico Post Animal, pero salió de ella en 2018 para enfocarse en la actuación. Un año después nació Djo y a principios de este año logró un hito impresionante: su canción End of Beginning llegó a destronar a Taylor Swift en Spotify. Como prueba de su popularidad, incluso se presentó en la última edición del festival Lollapalooza en Chile.

Finalmente, Johnny Depp también tiene su espacio en la música. El actor, recurrente en las películas de Tim Burton, es parte de la banda Hollywood Vampires. En este proyecto comparte escenario con el cantante Alice Cooper y los guitarristas Ronnie Wood, Tommy Henriksen y Joe Perry. Se nota que en Hollywood el talento es polifacético, pero ¿quién de todos estos se llevaría el Grammy primero?