Victoria Ruffo se entera por la prensa de la ruptura de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

Espectáculos

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron su separación el domingo 1 de noviembre, poniendo fin a una relación de siete años. La noticia llegó después de más de tres meses de rumores sobre una crisis en la pareja. A través de un video en Instagram, el actor y Dalay aseguraron que tomaron la decisión de separarse con mucho amor y respeto, priorizando el bienestar de su hija.

Victoria Ruffo, quien es una actriz de televisión mexicana, se llevó la sorpresa de enterarse de todo por los medios de comunicación. Al ser cuestionada por reporteros, la actriz fue tajante al asegurar que no sabía nada de la decisión de su hijo. Esta revelación contrasta con la cercanía que suele atribuirse a la relación entre madre e hijo, aunque Ruffo explicó el distanciamiento reciente por la agenda de José Eduardo. Según ella, tener trabajo ayuda a distraerse de lo bueno o malo que pueda pasar en la vida.

El escudo protector de Tessa

Más allá de la sorpresa por la ruptura, Victoria Ruffo lanzó un llamado directo y serio a la prensa. Exigió que no utilicen a Tessa, la hija de dos años de José Eduardo y Paola Dalay, como parte de la cobertura mediática. La actriz fue clara al pedir que cuiden ese aspecto y que no se metan con la niña.

Para Ruffo, la separación es un asunto exclusivo de la pareja y no hay espacio para opiniones externas. Esta postura es la misma que mantuvo desde julio, cuando empezaron los rumores de crisis. De hecho, en agosto, la actriz ya había dejado claro que mientras su hijo no le dijera nada personalmente, ella no daría por cierta ninguna información.

En esa misma época, Ruffo fue consultada sobre si temía perder el contacto con su nieta, comparando su situación con la de su amiga Maribel Guardia. Su respuesta fue pragmática: dijo que no tenía miedo y que los niños, al crecer, toman sus propias decisiones sobre a quién quieren ver.

Sin infidelidades ni dramas extremos

Por su parte, José Eduardo Derbez, quien se desempeña como actor, quiso aclarar los puntos clave de la ruptura en entrevistas con los medios. Negó que una infidelidad haya sido la causa del fin de su relación con Paola Dalay. El actor explicó que en toda relación hay momentos de subir y bajar, y que en esta ocasión le tocó bajar.

Derbez confirmó que mantiene una relación cordial con Dalay y ratificó que su madre, Victoria Ruffo, efectivamente no estaba informada sobre la separación al momento de las entrevistas. Ambos padres reiteraron que seguirán coordinados en la crianza de Tessa, quien nació el 30 de junio de 2024.

¿Tensión o malentendidos con la exnuera?

El historial entre Victoria Ruffo y Paola Dalay ha estado lleno de versiones contradictorias durante 2026. En el podcast "Mixologando", conducido por el mismo José Eduardo, Dalay recordó que su primer encuentro con la actriz fue tenso. Relató que Ruffo le preguntó si no había más tela para la camisa, lo que Dalay interpretó como una crítica a su escote. También mencionó que la actriz le dijo que se veía pálida y que luego le reclamó por maquillarse demasiado los labios con labial rojo.

José Eduardo admitió que su madre puede ser celosa, aunque destacó que la recibió con cariño cuando supo del embarazo de Tessa. A pesar de estos roces, Dalay siempre insistió en entrevistas que se llevaba muy bien con su suegra, definiéndola como alguien linda y asegurando que la quería mucho, al igual que a su suegro.

Cuando la prensa confrontó a Victoria Ruffo con estas historias de la camisa y el labial, la actriz reaccionó entre risas, calificando los relatos como mentiras y aclarando que ni siquiera había visto el episodio del podcast. Ruffo sostiene que su relación con las parejas de su hijo siempre ha sido de respeto mutuo y que prefiere no involucrarse en sus tiempos ni sus vínculos. Al final, cuando le preguntaron si tenía algún problema con Paola, prefirió responder con humor que tiene muchos problemas y que, si querían conocer los suyos, con gusto se los contaba, evitando así confirmar cualquier conflicto real.