Karol G ya está en México y promete sorpresas en sus seis shows

Espectáculos

Karol G ya aterrizó en México para arrancar una serie de seis conciertos que tiene a todo el mundo emocionado. La cantante llegó al aeropuerto de Toluca alrededor de las 15:00 horas, donde se dejó ver con un look súper relajado: jeans, abrigo blanco, tenis y sus infaltables lentes oscuros.

La Bichota no ocultó su emoción. "La verdad, (estoy) muy emocionada. Creo que son ya casi tres años que no veníamos y mi corazón se quiere salir", confesó con una sonrisa. Adelantó que tiene preparadas algunas sorpresas, aunque prefirió mantener los detalles en secreto.

La ruta de la Bichota

Como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour, Karol G se tomará el país por asalto. Primero llega Monterrey, donde se presentará los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Estadio BBVA. Una semana después, el 13, 14 y 15 de noviembre, la cita es en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Antes de subir al escenario, hay un encuentro especial el 4 de noviembre. La cantante celebrará el lanzamiento de "No Me Arrepiento de Sentir Tanto" con el evento "Live Album Celebration". Será un encuentro con público presencial y también se podrá ver por TikTok LIVE a partir de las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Entre shows y premios

Este viaje llega justo cuando Karol G está en la recta final hacia los Latin Grammy 2026. La colombiana llega con el respaldo de siete nominaciones, donde compite por Álbum del Año con "Tropicoqueta", y por Grabación y Canción del Año con "Coleccionando Heridas", ese tema que hizo con Marco Antonio Solís.

Después de conquistar México, la gira seguirá su camino por otros países de Latinoamérica y Europa. Lo único que nos queda es esperar a que suelte los detalles de esas sorpresas porque ya queremos saber qué inventó.