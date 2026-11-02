Ryan Castro armó el Awooween en El Campín: así fue el show que dejó a Bogotá gritando

Espectáculos

Ryan Castro volvió a Bogotá el 31 de octubre para celebrar Halloween y lo hizo por todo lo alto. El cantante logró un sold out en su primer show en el Estadio El Campín, cumpliendo la promesa que había hecho hace un año cuando se presentó en el Coliseo Medplus. El evento, bautizado como Awooween, transformó el escenario más importante de la capital en una verdadera fiesta urbana donde más de 30 mil personas se unieron para gritar el icónico “Awoo”.

El espectáculo tuvo una duración de cuatro horas, iniciando a las 8:30 p.m. y cerrando a las 12:30 a.m. Desde el primer segundo, Ryan Castro montó una atmósfera cargada de energía, diseñando el show como si fuera un viaje musical a través de diversas escenas de una película de terror. El público no se quedó atrás y llegó al recinto con disfraces, maquillajes y colores, conectando totalmente con la temática de la noche.

Ryan Castro es un rapero, cantante y compositor colombiano que alcanzó reconocimiento mundial con temas como "Quema", "Jordan", "Mujeriego" y "Monastery". En esta ocasión, el artista mostró todas sus facetas sobre la tarima, moviéndose entre sus personalidades de Richy, El Cantante del Ghetto, El Tío Ryan y el Awoo.

Un montaje 360 y versatilidad musical

Uno de los puntos más fuertes de la noche fue la propuesta técnica. El concierto contó con un escenario 360, lo que permitió que los asistentes disfrutaran la música desde diferentes ángulos. Todo el montaje, incluyendo el diseño de las luces y los recursos visuales, estuvo pensado para que el público se mantuviera conectado con lo que pasaba en cada rincón del estadio.

En cuanto al estilo, Ryan brilló con una serie de outfits que mezclaban lo elegante con lo urbano, adaptando su ropa a cada momento del show y manteniendo la estética que ha construido para su música. Musicalmente, el repertorio fue una mezcla versátil que navegó entre el reguetón, la salsa, el dancehall y el “chucu chucu”.

La setlist incluyó éxitos que lo lanzaron a la fama como “Jordan” y también sorprendió con “Brincaíto”, su sencillo más reciente. Aunque este tema se lanzó hace menos de una semana, miles de personas ya lo coreaban en el estadio. Hubo momentos de máxima energía donde el público fue el protagonista, pero también espacios de intimidad donde el sentimiento del cantante salió a flor de piel, especialmente en temas como “Ojalá” y “Obra de arte”, canción que decidió estrenar y presentar en vivo en Bogotá.

Los invitados que encendieron la tarima

El concierto no solo se trató de Ryan Castro, sino que contó con la participación de diez invitados que sumaron diversidad de ritmos al evento. Entre los reggaetoneros y urbanos destacaron Farruko, quien puso a bailar a todos con “Pepas”. Por su parte, Ñejo se tomó el escenario con “Monumento”.

El género urbano estuvo reforzado por Tito El Bambino, que trajo una ráfaga de éxitos como “Flow Natural” y “Baila morena”. También estuvieron presentes Koddy G con “Peli de terror”, Hamilton con “A poca luz” y “4life”, y Maisak, quien interpretó “FDSR” y “Te entiendo”.

La noche también tuvo espacio para la nostalgia y otros géneros. El grupo REIK se unió al show para cantar “Noviembre sin ti” y “Me niego a perderte”. Aria Vega aportó su estilo con “Chévere” y “Compa coleto”. El toque folclórico y popular llegó de la mano de Jorge Celedón, quien interpretó “Cuatro rosas” y “Qué bonita es esta vida”, y Jhonny Rivera, que cerró con “Soltero”, “El intenso”, “Algo me gusta” y “Mi decisión”.

El recorrido musical del Awooween

En total, Ryan Castro interpretó casi cincuenta canciones propias, sin contar las colaboraciones con sus invitados. El viaje musical incluyó temas como "El peor" y "Wasa Wasa".

La energía siguió subiendo con otros temas de su repertorio hasta el cierre.

El cierre estuvo marcado por "El ritmo que nos une". La verdad es que Ryan Castro se tiró la casa por la ventana y dejó la vara altísima para cualquier fiesta urbana en Bogotá.

¿Sera que el próximo año el Awooween se vuelve un festival completo o ya alcanzó su punto máximo con El Campín?