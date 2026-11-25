Espectáculos

Yeferson Cossio y la modelo e influenciadora Carolina Gómez hicieron oficial el fin de su noviazgo a través de Instagram. Con una foto juntos y un mensaje firmado por los dos, confirmaron que decidieron tomar caminos diferentes hace casi dos meses, aunque prefirieron mantener la noticia en reserva durante varias semanas.

En el comunicado, la expareja aseguró que el cierre de esta etapa no borra el afecto ni el respeto mutuo. Describieron sus cuatro años como una historia llena de amor, aprendizajes y momentos inolvidables, resaltando que el cariño y la gratitud permanecerán a pesar de la ruptura.

De la amistad al compromiso

La relación empezó a mediados de 2022, cuando se conocieron grabando contenido para plataformas digitales. Lo que comenzó como una amistad terminó en un noviazgo público que estuvo bajo la lupa de los seguidores, especialmente por la diferencia de edad entre ellos.

El punto más alto del romance ocurrió en febrero de 2025, cuando Cossio le pidió matrimonio a Gómez con una sorpresa romántica en una sala de cine. Sin embargo, con el tiempo los planes de boda se fueron aplazando y la pareja vivió periodos de pausa y reencuentro mientras cada uno se enfocaba en sus agendas profesionales.

Las señales que ya nos daban pistas

Antes del anuncio oficial, los fans ya sospechaban que algo andaba mal. Entre las señales de distanciamiento, los seguidores notaron la ausencia de Carolina Gómez en celebraciones familiares del entorno de Cossio. Además, empezaron a circular rumores sobre crisis y fotos fuera de contexto, temas que el creador de contenido había intentado aclarar en videos anteriores para descartar especulaciones infundadas.