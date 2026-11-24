Espectáculos

La 75° edición del Miss Universo se puso colorida en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con el desfile de trajes típicos. Las representantes de 116 países llegaron a San Juan para mostrar la riqueza cultural e histórica de sus tierras con bordados, elementos simbólicos y creaciones inspiradas en sus raíces.

Se trató de una de las pasarelas más esperadas del certamen, donde la diversidad y el orgullo nacional fueron los protagonistas. Este evento hizo parte de las actividades previas a la gran final que se celebra hoy, 24 de noviembre, momento en el que Fátima Bosch, Miss Universe 2025, entregará la corona a su sucesora.

La competencia por el título se puede seguir a través de la señal de Telemundo, a partir de las 7pm ET/6pm CT/4pm PT.