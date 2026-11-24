Espectáculos

Prepárense para ver la fábrica de chocolate como nunca antes. El domingo 13 de diciembre, el gimnasio alternativo Oshana presentará una adaptación de la película ‘Charlie y la fábrica de chocolate’ en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz, con apertura de puertas a las 6:00 p. m.

Nada de asientos tranquilos; aquí los protagonistas serán las telas aéreas, la lira, el pole y la acroyoga. Más de 25 estudiantes se encargarán de interpretar a Charlie, Willy Wonka y el resto de los personajes, mezclando el teatro con coreografías, música y luces para recrear los escenarios y las sorpresas de la fábrica. El show tiene una duración estimada de dos horas y está pensado para toda la familia.

Para lograr este espectáculo, los participantes pasaron por un entrenamiento intenso de fuerza, flexibilidad, coordinación e interpretación. No es la primera vez que Oshana se lanza con historias conocidas; en noviembre de 2023 presentaron una versión de ‘Peter Pan’ en Barranquilla que atrajo a 400 personas, y ahora regresan con un elenco de estudiantes de diversas edades.

El gimnasio Oshana fue fundado en Barranquilla por la entrenadora Sharahy Ramírez Guzmán y está ubicado en la carrera 47 #74-132. Allí dictan clases de flexibilidad, parada de manos, yoga, lira, pole sport, pole dance y telas aéreas para todos los niveles y edades.

Si quieren ir, las entradas se consiguen por los canales oficiales de Oshana Colombia. Pueden revisar precios y disponibilidad escribiendo al WhatsApp 313 225 9303 o entrando a su Instagram @oshanacolombia.

¿Quién más que nosotros ama la idea de ver a Wonka volando en telas aéreas?