Espectáculos

El Festival Petronio Álvarez 2026 ya tiene fecha y lugar. La Secretaría de Cultura de Cali anunció que la edición número 30 se llevará a cabo del 11 al 13 de diciembre en el Acuaparque de la Caña. Ojo, que esta vez no será el evento de siempre, sino que se realizará como un concurso musical.

¿Por qué el cambio de sede? Según la Alcaldía de Cali, después de varias visitas y validaciones, el Acuaparque es el único sitio con las condiciones técnicas necesarias. Resulta que los escenarios para eventos masivos de la ciudad quedaron con fallas estructurales por el sismo, así que no hay más opción.

La noticia llega después de que el festival se cancelara en agosto debido al terremoto. Desde ese momento, la Secretaría de Cultura dice que han mantenido conversaciones y planes de acompañamiento con los portadores de tradición seleccionados por Resolución. Sobre los chismes, la entidad aclaró que no existe ningún procedimiento de presunta corrupción relacionado con el festival.

Al ser un concurso musical, se descartan las ventas de gastronomía y accesorios que se han hecho en todas las versiones. Según la Secretaría, los músicos son el único grupo de participantes que aún no ha circulado.

Para los que se quedaron con las ganas de la experiencia completa, la Alcaldía ya aseguró la participación de todos los portadores en el Petronio Álvarez 2027. De hecho, ya empezaron a planearlo para buscar un lugar que cumpla con todas las condiciones, incluyendo las cocinas.

Como dato curioso, en septiembre una parte del festival se fue hasta Bogotá. Ciento veinte portadores y portadoras de tradición estuvieron como invitados de honor en la Feria del Hogar en Corferias del 3 al 20 de septiembre, gracias a un trabajo conjunto entre las alcaldías de Cali y Bogotá, el Fondo Nacional de Turismo y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Sinceramente, un Petronio sin comida es como un baile sin música, pero bueno, al menos salvaremos el talento musical en diciembre. ¿Ustedes creen que el Acuaparque logre capturar la esencia del festival?