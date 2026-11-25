Espectáculos

Sinceramente, quien se hubiera imaginado este cruce de caminos. Arelys Henao, la cantante y compositora colombiana, tenía una canción guardada en el cajón desde el año 2005. Pasaron 21 años para que "Cuando te perdí" viera la luz, y lo hizo de la forma más sorprendente posible: mezclando la música popular con el reguetón, dos géneros que pesan muchísimo en Medellín y en todo el país.

La historia de este encuentro empezó en un set de televisión en Medellín, donde Arelys recuerda que le presentaron a J Álvarez. En ese momento se intercambiaron teléfonos y quedaron en hacer algo juntos cuando llegara el momento adecuado. Ese instante llegó año y medio después, y Arelys no quiso dejar pasar la oportunidad de grabar con quien considera una de las leyendas más grandes del reguetón a nivel mundial.

El camino desde la maqueta hasta el estreno

Para hacer realidad el proyecto, Arelys rescató aquella canción escrita hace más de dos décadas. Junto a su productor, Yohan Usuga, armaron una maqueta y se la enviaron a J Álvarez. La respuesta fue inmediata; el equipo del reguetonero, específicamente el productor y escritor Sheeno El Sensei, le aseguró a Arelys que el tema era muy bueno.

J Álvarez, conocido como el dueño del sistema, contó que suele decidir si una canción lo atrapa en los primeros 15 segundos, y con este tema pasó exactamente eso. Según el artista puertorriqueño, la canción le llegó al alma y la sintió tan suya que parecía escrita por él mismo. El proceso de grabación fue fluido: Álvarez grabó sus voces y se las envió a Yohan Usuga, quien se encargó de mezclarlas con las de Arelys. El reguetonero estaba seguro de que el resultado sería un espectáculo una vez que se unieran ambas voces.

La estructura musical de la canción comienza con la fuerza de la música popular y luego introduce lo urbano de manera sutil, casi imperceptible. En cuanto a la letra, el tema se centra en el sentimiento de comprender el valor de una persona solo después de haberla perdido. El video musical, que ya se encuentra disponible en Youtube, fue grabado en el estudio de Yohan en Medellín bajo una dinámica que J Álvarez describe como totalmente orgánica.

Conexiones culturales y nuevos proyectos

La respuesta del público ha sido una de las cosas que más ha emocionado a Arelys, especialmente porque la canción une a dos generaciones diferentes. En las redes sociales, los fans han expresado que no sabían cuánto necesitaban una colaboración como esta.

Por su parte, J Álvarez ya conocía la música de Arelys debido a que Medellín es su segundo hogar. Sheeno ya le había mencionado que un junte con algún artista de la música popular estaba en su lista de pendientes, y el reguetonero ha estado aprendiendo cada vez más sobre la cultura colombiana, incluyendo lo que suena en los pueblos y las calles durante diciembre. Incluso bromeó diciendo que sus ancestros son de Medellín.

Entre los dos artistas hubo un intercambio de elogios, y el reguetonero le propuso a Arelys un plan ambicioso: lanzar un LP llamado La reina de reinas con siete temas adicionales.

El futuro musical de Arelys y J Álvarez

Arelys Henao no tiene planes de detenerse tras la celebración de sus 30 años de carrera. Actualmente, ya está trabajando en unas ocho o diez colaboraciones que incluyen a una artista urbana de Medellín, a Aida Cuevas desde México y también con Piso 21, con quienes recuerda los shows que hacían en los barrios. Además, tiene el sueño de lanzar un remix de "Cuando te perdí" que incorpore más elementos regionales y urbanos.

Mientras tanto, J Álvarez continúa con su gira por países como Estados Unidos, México, Chile y Argentina. El artista se encuentra preparando canciones nuevas para enero y organizando su gira de 2027. Para cerrar, J Álvarez mostró su total seguridad en el éxito del tema asegurando que la canción seguirá sonando de por vida mientras ellos sigan aquí.