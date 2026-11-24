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La Pestilencia se retira. Después de cuarenta años de darle música a la violencia, la desigualdad y las promesas incumplidas de Colombia, el grupo decidió ponerle fin a su historia. La despedida oficial será el 28 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, en una jornada que no será un concierto cualquiera: contará con invitados, acompañamiento filarmónico y un recorrido musical por todas sus décadas de trayectoria.

La Pestilencia es una banda de hardcore punk fundada en 1986 en Bogotá por Héctor Buitrago y Dilson Díaz, quien ha sido el único integrante permanente desde que empezaron.

El ruido como denuncia social

Para Dilson Díaz, la idea de formar la banda surgió en 1986, cuando tenía 16 años y estaba sumergido en el mundo del punk y el metal. Junto a Héctor Buitrago, decidió que sería bacano tener un proyecto musical, pero con un propósito claro: hablar en las letras sobre el país y las coyunturas sociopolíticas. Según Díaz, estas letras nacieron del día a día, de caminar las calles y observar lo que pasaba en una Colombia que atravesaba épocas muy fuertes y que, a su juicio, no han cambiado demasiado.

El líder de la banda asegura que no se sentía con una virtud o talento especial, sino que tenía una actitud y aptitud para comunicar y escribir. Aunque reconoce que la vena musical pudo venir de su padre, quien amaba la música aunque no viviera de ella, su motor fue la inquietud de evolucionar y no quedarse en el recuerdo. Esta postura llevó al grupo a ser una de las bandas que más ha denunciado el problema social, la violencia, la muerte y el desasosiego en el territorio nacional.

De las calles de Bogotá al escenario con Metallica

La trayectoria de 'La Peste' se marcó por hitos que ayudaron a consolidar el punk y el rock nacional. Uno de los momentos más impactantes para la banda fue su participación en la segunda edición del Rock al Parque, un concierto que, en palabras de Díaz, fue impresionante y les permitió entender la magnitud de lo que estaban logrando en Bogotá debido al movimiento masivo de la gente.

Sin embargo, el punto máximo de su visibilidad internacional ocurrió en 1999, cuando compartieron tarima con Metallica. En aquel entonces, traer una banda de esa dimensión a Colombia era casi imposible debido a los problemas de seguridad y la violencia de la época, al punto que la embajada le había advertido a Metallica que había problemas de seguridad en el país. Para Dilson Díaz, salir a tocar con la banda número uno del planeta en ese momento fue una experiencia impensable.

Un inventario de las heridas colombianas

Aunque el grupo llegó a tocar en Estados Unidos y hasta vivió allá un tiempo, Colombia siempre fue su territorio de inspiración y composición. Díaz sostiene que, siendo colombiano, no tenía sentido hablar de las calles de Nueva York cuando la realidad en su país era tan dura. Por eso, sus canciones se enfocaron en el campo, las ciudades y los desplazados, convirtiéndose en una memoria incómoda del país.

El grupo creó un inventario de canciones que narran la historia nacional, como 'Soldado mutilado', 'Desmontemos esta farsa', 'De película (Conejo)', 'Cordero arrepentido', 'Anuncia tu muerte' y 'Colonia USA'. También incluyeron temas como 'Hoy de nuevo', que aborda la situación de la Comuna 13 en Medellín. Para Díaz, el éxito de la banda no estuvo solo en gritar que había muertos, sino en saber decir las cosas y ser certeros al narrar la historia de Colombia.

Esta coherencia generó un respeto profundo en el público, logrando que sus conciertos fueran espacios donde convivieran abuelos, hijos y nietos, todos roqueros y conscientes de la realidad del país. Díaz reflexiona que, aunque Colombia ha superado índices altísimos de violencia, parece que el país sigue votando para que la guerra sea el camino, una idea que él rechaza tajantemente porque la guerra nunca es la solución para nadie ni para nada.