Espectáculos

Shakira se prepara para encender la fiesta de Año Nuevo en Balneário Camboriú, uno de los destinos turísticos más top del litoral sur de Brasil. La Alcaldía del municipio confirmó que el show será en la playa central y contará con palcos exclusivos, venta de entradas y una zona gratuita con pantallas gigantes y torres de sonido para que nadie se pierda nada.

Lo más impresionante es el despliegue: la empresa promotora pagará los fuegos artificiales para despedir el 2026, un espectáculo que cuesta más de seis millones de reales (aproximadamente 1,1 millones de dólares). Según el secretario de Turismo, Evandro Neiva, eligieron este lugar en Santa Catarina por su infraestructura y experiencia manejando eventos masivos.

Esta será la segunda vez que la cantante pisa suelo brasileño este año, después de aquel concierto gratuito en Copacabana en mayo, donde hizo historia como la primera artista latina en llenar esas arenas en Río de Janeiro con el show más multitudinario de su carrera, reuniendo a 2,5 millones de personas. ¡Sigue invicta!