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Marcela Carvajal soltó toda la verdad sobre su situación sentimental actual. En el programa Me vale Eva, la actriz reveló que se encuentra en un periodo de soltería y que, aunque tiene la puerta abierta para que llegue el amor, no está buscando una relación a cualquier costo. Para ella, las mujeres con su perfil necesitan un compañero muy particular, lo que hace que el proceso de encontrar a alguien no sea nada sencillo.

La confesión surgió durante una charla con la periodista española Eva Rey, quien también compartió que ha pasado por una separación reciente. En medio de esa conversación, Rey mencionó que mucha gente le pregunta si vale la pena separarse a los 48 años, momento en el que Carvajal decidió intervenir para dar su punto de vista sobre la vida afectiva y la edad.

La edad no es excusa para no ser feliz

Para Marcela, el estado civil no puede estar condicionado por los años que uno tenga encima. Fue muy clara al afirmar que vale la pena hacer lo que sea mientras sea consecuente con lo que se siente, sin importar la edad. Según la actriz, buscar la felicidad personal no es solo un derecho, sino que también es un acto de amor hacia una misma y hacia los hijos.

Sobre sus expectativas actuales, Carvajal admitió que le gustaría conocer a un hombre que sea maduro y sabio. Sin embargo, confesó que no ha dado pasos concretos para buscar a alguien. "No me he abierto ante esas posibilidades, y no es fácil porque no somos mujeres fáciles", señaló, dejando claro que el perfil de hombre que ella busca es extremadamente raro, asegurando que son contados con los dedos de la mano.

El fin de un matrimonio de 17 años

Esta soltería no es algo de ayer. Marcela Carvajal confirmó públicamente en abril de 2025 que terminó su matrimonio con Alberto “Beto” Gaitán, un empresario del sector fitness. La pareja compartió más de 17 años de vida y tiene dos hijas, Cristal y Luciana, que actualmente tienen 18 y 16 años.

Lejos de ser un impulso, la actriz describió que la ruptura fue el resultado de una reflexión larga y profunda. Carvajal explicó a la revista Aló que ambos ya venían madurando la decisión desde antes y entendieron que era mejor cerrar ese capítulo como pareja y vivir cada uno por su lado, pero enfocados en sus hijas.

Intentos fallidos y la chispa que se apagó

La pareja incluso intentó salvar la relación haciendo un cambio radical de entorno. Se mudaron a Los Ángeles con la esperanza de que el nuevo contexto revitalizara el vínculo, pero lamentablemente los resultados no fueron los que esperaban.

El momento definitivo de claridad para Marcela llegó a través de una conversación con su hija mayor. Mientras la actriz le daba consejos a la joven sobre cómo debería ser tratada por un hombre, la hija le devolvió una pregunta que Carvajal no pudo ignorar y que la dejó muda. Ese intercambio terminó por clarificar lo que la actriz ya intuía: su relación con Beto Gaitán se había transformado en una sociedad de compañeros. Si bien funcionaban perfectamente como familia, la dimensión romántica que ella deseaba ya no existía.

El apoyo de sus colegas y fans

Como era de esperarse, las declaraciones de la intérprete, que además ha destacado en MasterChef Celebrity llegando al top 8, causaron revuelo en redes sociales. Sus seguidores celebraron que haya sido tan franca con su vida privada.

Entre los comentarios más destacados están los de sus colegas. Juan Pablo Espinoza la felicitó por apostarle a la felicidad. Katherine Porto y Xilena Aycardi también le dejaron mensajes de cariño y elogiaron su transparencia.

Contexto: Marcela Carvajal es una actriz y directora de televisión colombiana.