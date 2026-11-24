Famosos

Marco Antonio Solís no se lanza al escenario así como así. Para el artista, subir a cantar implica mucho más que tener el repertorio al día; necesita un proceso de preparación mental y espiritual para aguantar el ritmo tan bravo de su carrera artística. El cantante mexicano reveló que su secreto para mantener la calma es reservar unos minutos de silencio absoluto, donde se desconecta de las preocupaciones y deja de especular sobre lo que viene. Según él, quedarse unos 10 minutitos así es lo que le da la paz, la tranquilidad y la neutralidad necesarias antes de salir a escena.

A ese espacio de silencio, Solís le suma la oración y el rezo. Para él, detenerse y darle un descanso a la mente es importante en medio de una vida acelerada donde siempre aparecen situaciones que pueden afectar el bienestar personal. El artista cree que el mejor método es dejar que todo fluya y limpiar la mente antes de retomar sus actividades.

Entre Besos y Heridas

Sobre su música, Solís habló de su producción ‘Entre Besos y Heridas’. Este proyecto no fue nada rápido: el proceso empezó durante la pandemia y tuvo varias pausas antes de quedar terminado. El artista contó que tuvo que retomar el trabajo para pulir los arreglos y perfeccionar detalles, asegurando que le fue dando "más cariñito" al disco hasta que quedó muy bonito.

Aunque el álbum mantiene la esencia romántica que todos conocemos, Solís dice que se atrevió a salir un poco de su zona de confort. El disco es romántico, pero él siente que en esta producción exploró caminos más evolutivos musicalmente hablando.

Conexión y gratitud

El cantante también aprovechó para hablar de su relación con el público a través de las redes sociales. Para él, estas plataformas son el lugar ideal para compartir reflexiones que van más allá de la música. Solís explicó que sus publicaciones son una mezcla entre pensamientos propios y frases que encuentra en libros, siempre con la intención de transmitir mensajes positivos que puedan ayudar a quien los lea en un momento importante.

Para Solís, el elemento más importante de sus presentaciones no es la técnica, sino la gratitud. Afirma que la gratitud con la que un artista llega al escenario es el mejor equipaje que se puede llevar.

Los detalles del Tour Gratitud en Colombia

Marco Antonio Solís es un cantante, compositor y productor musical mexicano con una trayectoria de más de 40 años. El artista regresa a Colombia con el Tour Gratitud y ya adelantó que sus conciertos tendrán una propuesta audiovisual potente, con nuevas proyecciones y una puesta en escena diseñada para ser una experiencia completa. Además, confesó que su mayor preocupación es que el audio sea impecable y que la calidad del sonido llegue hasta el último rincón del estadio.

El tour tendrá dos fechas confirmadas en el país. La primera cita es el viernes 27 de noviembre de 2026 en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado, donde la apertura estará a cargo de Alex Manga y Andrés Franco. La segunda fecha será el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Estadio Américo Montanini de Bucaramanga, contando con Fabián Corrales y Andrés Franco como invitados.

Quienes quieran ir pueden conseguir sus entradas en Tu Boleta. Para el show de Envigado, los precios arrancan desde los 142.500 pesos, mientras que para Bucaramanga las boletas empiezan en 120.000 pesos.

¿Ustedes creen que el silencio es la clave para aguantar el estrés o necesitan música a todo volumen para relajarse?