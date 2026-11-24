Famosos

Diego Cáceres, conocido por ser el director musical de The Mills y colaborar en proyectos de Disney y Marvel, presenta ‘Skins’. Este es el primer álbum de su proyecto solista llamado DARMAND, donde el colombiano explora las transformaciones personales y las identidades que uno va armando con el tiempo.

El disco fue coproducido con Pablo Sola y es el resultado de un camino que empezó en mayo con el lanzamiento de sencillos como ‘Take It All’, ‘I Will’ y ‘Wake’. También destaca ‘The River’, una colaboración con la cantante Penelope Robin que llegó hasta el puesto ocho en los Club Charts del Reino Unido.

Para nosotros, lo más interesante es que DARMAND no se queda solo en el set de DJ. En sus presentaciones en vivo, Cáceres integra voz, sintetizadores y guitarras para que la energía electrónica tenga ese toque instrumental que lo saca de lo común. Un riesgo que suena bien.

Uno de los temas fuertes es ‘Mistakes’, una canción que habla de esos vínculos que nacen en momentos nada apropiados y llevan a decisiones equivocadas, aunque no necesariamente haya arrepentimiento. El video de este tema es un fashion film dirigido por Gus Carvajal y coproducido con el Bogotá Fashion Film Festival, donde participan la actriz y modelo argentina Ernestina Sgariglia y el actor y modelo colombiano Mario Camacho, con diseños de Alejandro Mavre y realización de Cerebro Post.

Si quieren verlo en acción, el lanzamiento de ‘Skins’ tendrá una presentación en vivo el 26 de noviembre en Kinder, en Bogotá, durante la fiesta del Bogotá Fashion Film Festival, donde será uno de los artistas principales.

¿Será que este giro electrónico es el sonido que necesitábamos para cerrar el año?