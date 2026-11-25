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Monáco acaba de aterrizar formalmente en la industria musical con el lanzamiento de su sencillo Un arrunchis más el 17 de noviembre. El tema, que llegó a todas las plataformas bajo el sello de Sony Music Latin y Sony Music Colombia, es una apuesta que mezcla ritmos urbanos, electrónica y funk. Con este estreno, el artista abre lo que se describe como la etapa discográfica más ambiciosa de su carrera hasta el momento.

El sencillo no solo es una canción, sino que inaugura un proyecto conceptual llamado Costa Colmillo. Este camino lo viene trazando desde octubre de 2025, cuando presentó el concepto Mordisco Tierno y lanzó el tema Crocotilia. En cuanto a la letra, Un arrunchis más busca capturar el deseo de prolongar un encuentro íntimo, utilizando un lenguaje muy cercano al habla cotidiana de las nuevas generaciones y alejándose de las estructuras del pop urbano convencional.

Un camino propio lejos del vallenato

Aunque lleva el apellido de uno de los máximos exponentes del vallenato, Monáco ha decidido tomar un rumbo distinto. Nacido en Valledupar y criado en Miami, el artista de 19 años ha construido una identidad sonora influenciada por el Caribe colombiano y el sur de Florida. Esta mezcla cultural lo llevó a explorar texturas digitales y el funk, participando activamente en la estética y el concepto de sus producciones bajo un espíritu independiente.

Antes de firmar con la multinacional, Monáco ya traía un recorrido propio con casi una docena de canciones publicadas de forma independiente. De hecho, su vínculo con la música profesional ya tenía un precedente en 2022, cuando colaboró con su padre en la canción No tenemos la culpa, la cual formó parte del álbum Intruso de Silvestre Dangond. Su propuesta actual ha sido comparada con la de referentes contemporáneos como Rusowski, lo que indica que su sonido dialoga con las corrientes alternativas que están ganando terreno en el mercado latino.

El respaldo de la familia y la industria

El anuncio de su firma con Sony Music Latin se dio el 17 de noviembre, el mismo día del lanzamiento del sencillo, y contó con el acompañamiento de Alex Gallardo, presidente de Sony Music US Latin. Monáco no llega al sello como un novato absoluto en términos de audiencia, pues ya contaba con una comunidad digital consolidada de más de 242.000 seguidores en su cuenta de Instagram (@themonacoo) antes de este gran salto.

Por su parte, Silvestre Dangond ha respaldado públicamente el debut de su hijo en las plataformas digitales. Esta relación musical ha sido pública desde que Monáco era niño y se volvió un personaje querido por los silvestristas gracias al famoso pase del Mónaco durante la canción Lo ajeno se respeta en el Parque de la Leyenda Vallenata de Valledupar.

De los escenarios vallenatos al género urbano

La transición de Monáco hacia la música profesional ha tenido momentos clave en las tarimas de su padre. Después de conquistar al público en Valledupar, Silvestre volvió a darle espacio en el escenario durante el lanzamiento del álbum La 9ª Batalla. Más tarde, en 2021, durante la gira Las locuras mías, el cantante detuvo su show para que el joven, que en ese entonces tenía 14 años, presentara su primera canción propia de reguetón ante la multitud.

Con Un arrunchis más ya en circulación, el músico busca consolidar su propio público no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Honestamente, es refrescante que se atreva a buscar su propio sonido en lugar de simplemente seguir la línea del vallenato familiar.

¿Será que el funk y la electrónica logran conquistar a los silvestristas o Monáco se quedará solo en el nicho alternativo?