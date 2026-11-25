Espectáculos

Imagínese que usted paga su entrada, se arregla, llega al estadio y, faltando minutos para que empiece el show, le dicen que no hay concierto. Eso fue lo que pasó el miércoles 18 de noviembre en el Estadio Panamericano de Guadalajara, México, donde Beéle tenía programada su presentación. La noticia cayó como un balde de agua fría para los asistentes, que pasaron de la emoción a la molestia en un segundo.

El problema fue el escenario

La administración del estadio explicó a través de un comunicado que la suspensión se dio porque la empresa organizadora, Talento Líder, no cumplió con las garantías y condiciones de seguridad necesarias. Según el recinto, la decisión se tomó de común acuerdo con las autoridades correspondientes.

Para que se hagan una idea, el problema estuvo en las observaciones de Protección Civil, quienes detectaron fallas en la estructura del escenario. La promotora Talento Líder explicó que la determinación respondió a las recomendaciones de las autoridades para evitar cualquier riesgo y garantizar que el público estuviera seguro.

El plan B de Beéle

Pero aquí es donde el cantante barranquillero se ganó el corazón de todo el mundo. Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, no quiso dejar a sus fans con las ganas después de semejante caos. Publicó una historia en Instagram invitando a todo el mundo a su hotel.

El artista escribió: "La verdad no me quiero quedar con estas ganas que tenía de ver a todos mis fans de Guadalajara. Lleguen a mi hotel y me bajo a parcharla con ustedes un rato, ¿nos tomamos unas foticos o qué? Vamos a beber". El plan fue sencillo: convertir la entrada del hotel Presidente InterContinental, sobre la avenida López Mateos, en el nuevo escenario de la noche.

Un concierto improvisado

Decenas de seguidores aceptaron la invitación y llegaron al hotel para encontrarse con el colombiano. Beéle bajó a saludarlos, se tomó fotos y terminó cantando brevemente para la gente en los alrededores del establecimiento. Lo que empezó como una tragedia logística terminó siendo un encuentro cercano y espontáneo que dejó a más de uno sorprendido.

En redes sociales, los videos del momento comenzaron a circular y la gente empezó a elogiar el gesto. Los comentarios elogiando al artista inundaron las publicaciones. Sinceramente, es el tipo de respuesta que uno espera de alguien que realmente quiere a su público.

¿Y la plata de las entradas?

Obviamente, el cariño no paga las cuentas. La promotora Talento Líder informó que quienes compraron sus boletos podían gestionar la devolución del dinero. El trámite se puede hacer a través de la plataforma Munticket o escribiendo al correo support@munticket.com.mx. Por ahora, no se ha anunciado ninguna nueva fecha para que el artista regrese a Guadalajara y reponga el show formalmente.

Sinceramente, Beéle se anotó un golazo con ese detalle; no cualquiera se baja a la calle a cantar gratis después de que le cancelen un evento por problemas ajenos.