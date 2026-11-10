Yaya Muñoz y Andrea Valdiri se dieron golpes en el gimnasio y así está la vuelta

Espectáculos

Yaya Muñoz y Andrea Valdiri dejaron a todo el mundo hablando en internet después de que se conocieran unos videos donde se ve a las dos intercambiando golpes y ajustando técnicas de boxeo en el gimnasio. La presentadora compartió en sus historias de Instagram que pasó una "noche muy movidita con mi rubia favorita" y aseguró que estaba "aprendiendo de la mejor".

En el contenido se ve todo el proceso: desde que se ponen los vendajes y los guantes, hasta los ejercicios de coordinación y desplazamiento en el cuadrilátero. Para rematar, Yaya mostró que no se está guardando nada, haciendo cardio en caminadora a medianoche con trajes térmicos para llegar perfecta al pesaje.

Aunque algunos usuarios en redes sociales se lanzaron la teoría de que esto era una rivalidad directa, la verdad es que no se van a enfrentar. El entrenamiento mostró química y apoyo mutuo entre las dos creadoras de contenido. Días atrás, en una emisión de pódcast, Yaya elogió abiertamente a la barranquillera y expresó con humor su admiración por su físico.

Los combates oficiales

El evento organizado por Westcol será este sábado 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá y contará con 23 participantes en 10 combates. En la cartelera femenina, Yaya Muñoz se medirá contra la influencer Beba de la Cruz, mientras que Andrea Valdiri tendrá que pelear contra La Divaza, que es uno de los duelos que más ruido está haciendo entre los fans. También veremos en el ring el enfrentamiento entre Alexa Torrex y Karola Alcendra.

La verdad es que ver a estas dos entrenando juntas es el mejor marketing posible. ¿Ustedes creen que el entrenamiento con Valdiri le sirva a Yaya para ganar su pelea contra Beba de la Cruz?