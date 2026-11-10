Maleja Restrepo y Tatán Mejía no aguantaron las lágrimas al ver a su hija lista para una fiesta

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Maleja Restrepo rompió en llanto al ver a su hija mayor, Guadalupe, lista para asistir a una fiesta de 15 años. La creadora de contenido y actriz decidió compartir con sus seguidores el video de este momento, capturando la reacción de su familia mientras la adolescente lucía un vestido para la celebración.

Para que el momento fuera completo, Maleja organizó videollamadas con su esposo y su madre. El contenido se volvió viral rápidamente, ya que los usuarios no pasaron por alto la carga emocional de los familiares al notar que la joven está creciendo.

El lado protector de Tatán

Maleja llamó a Tatán Mejía para que pudiera ver a su hija antes de salir. El deportista reaccionó con una mezcla de sorpresa y emoción. Durante la llamada, Tatán saludó a la joven con cariño y destacó lo linda que estaba.

Sin embargo, la emoción se mezcló con una broma. Después de decirle que estaba hermosa, Tatán le pidió que no bailara con ningún hombre. Ante la ocurrencia, Maleja se rio de la intervención.

Un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores en las redes sociales fue el nombre que Maleja tiene guardado para su pareja en los contactos del celular: "COSOTA". El video también incluyó una frase donde la presentadora mencionaba que estaba admirando la paternidad a través de los ojos de Sebas, refiriéndose a Tatán.

En la sección de comentarios, la gente notó que el deportista estaba luchando contra las emociones. Varios usuarios señalaron que el deportista parecía contener las lágrimas mientras hablaba con su hija, y destacaron su amor por sus niñas.

El espejo de la familia

La cadena de emociones continuó con una videollamada a la madre de Maleja Restrepo. La abuela de Guadalupe quedó impactada al ver la imagen de su nieta, expresando que no caía en la sorpresa y preguntándose repetidamente qué era aquello que estaba viendo.

Más allá de la emoción, la abuela resaltó el fuerte parecido físico entre la adolescente y su madre. La mujer comparó la imagen de Guadalupe con la de la presentadora y dijo que estaba que lloraba.

Al enterarse de que el destino era una fiesta de 15 años, la abuela le deseó que disfrutara enormemente la experiencia, calificándola como un momento muy lindo. Por su parte, Maleja aprovechó el fragmento para dedicarle un mensaje lleno de cariño a su mamá, diciendo que la maternidad la devuelve una y otra vez a ella.

Nostalgia colectiva en redes

El video generó un sentimiento generalizado entre quienes siguen la vida de la familia en plataformas digitales. Guadalupe y su hermana menor, Macarena, suelen aparecer en las publicaciones sobre la cotidianidad del hogar, lo que ha hecho que los seguidores sientan que han acompañado el crecimiento de las niñas.

Los internautas coincidieron en que ver a Guadalupe tan grande y linda despierta una nostalgia profunda. Algunos usuarios comentaron que la adolescencia de la joven les afecta a todos aquellos que las vieron desde que eran bebés.