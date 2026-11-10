Juanes abre la DAVIarena de Medellín este 14 de noviembre
Juanes es el encargado de abrir las puertas de la DAVIarena el 14 de noviembre de 2026. El show hace parte de su Juanes World Tour 2026 y representa el regreso del artista a su tierra natal después de agotar entradas en Norteamérica y Europa.
El concierto se basará en JuanesTeban, su duodécimo álbum de estudio, donde el cantante explora la dualidad entre la luz y la oscuridad, mezclando el rock con las raíces latinas. Sobre este estreno, Juanes dijo: «He esperado toda la vida por este momento, Medellín necesitaba esto».
El nuevo recinto, ubicado en Sabaneta, tiene capacidad para 17.200 personas y busca consolidar al área metropolitana como un destino para giras internacionales y grandes espectáculos en directo. La apertura se conecta con la campaña «Medellín empieza aquí» del Bureau de Medellín y Antioquia, que busca posicionar a la ciudad-región como destino de eventos y turismo.
La llegada de un lugar de esta escala activa el turismo en el Valle de Aburrá, impactando sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte, ya que cada evento confirmado asegura reservas futuras para los empresarios locales.
La DAVIarena ya tiene programado otro evento de gran magnitud: la presentación de Don Omar el 7 de noviembre de 2027. Para que la operación sea sostenible y cubra sus costos fijos, el lugar requiere mantener un calendario constante de este tipo de espectáculos, compitiendo así con la concentración de macroeventos que tiene Bogotá.