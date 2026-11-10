Aria Vega se mete en las mesas de dominó con Old Parr

Espectáculos

Aria Vega, la barranquillera nominada al Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista, se lanzó una jugada diferente. La cantante se unió a la marca de whisky Old Parr para lanzar una edición especial de 17.000 dominós de colección, buscando intervenir un objeto que es clave en las fiestas de los patios y las esquinas del país.

La movida no es solo publicidad, sino una apuesta por la resistencia social frente a la adicción al teléfono celular. La idea es usar el dominó como una herramienta para que la gente recupere la cercanía real, ya que en una partida nadie puede esconderse detrás de una pantalla sin descuidar la jugada o perder el hilo de la traba sobre la mesa.

Para una artista que vive en el mundo digital y suma millones de reproducciones, aterrizar en un juego físico es un puente entre sus oyentes jóvenes y los rituales de sus padres y abuelos. Según Adriana Acevedo, directora de mercadeo de Diageo, la meta era hablarle a las nuevas generaciones sin dejar de lado al consumidor maduro que siempre ha visto el whisky y el dominó como la pareja ideal de cualquier reunión.

¿Dónde conseguir el juego?

La distribución comenzó el 9 de noviembre en supermercados de cadena y almacenes locales como Éxito, Olímpica y Jumbo en Medellín y la Costa Caribe. Para los que están en Cali, el juego llegará a partir del 1 de diciembre, justo para las celebraciones de fin de año.

Para llevarse uno de estos dominós de colección, el requisito es comprar una botella de 750 mililitros del whisky. Con esto, Aria Vega no solo mueve su música, sino que se asegura de estar presente en las mesas de tres de las plazas más cerveceras y fiesteras de Colombia.

La verdad es que pasar de los listados de Billboard a las mesas de barrio es un movimiento muy inteligente. ¿Quién no ha tenido un tío que se cree el dueño del mundo jugando dominó con un whisky al lado?