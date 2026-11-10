Maluma lanza la preventa de 'Loco X Volver': así puede comprar sus boletas

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Maluma ya puso en marcha la preventa oficial de boletas para el concierto que dará el 5 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá – Arena. Esta fecha es la que abre el 'Loco X Volver World Tour 2027', un viaje que llevará al artista por ciudades de América Latina, Norteamérica y Europa.

La preventa empezó este 9 de noviembre a las 10:00 a. m. a través de TuBoleta y es exclusiva para quienes tengan tarjetas de crédito Bancolombia Visa o la Tarjeta Nequi Visa activa. Esta etapa dura 48 horas, pero ojo: se cierra antes si se agota el 50 % del aforo destinado a esta fase. Los que usen tarjeta de crédito Bancolombia Visa pueden comprar hasta seis boletas por plástico. De hecho, el banco recomendó revisar los cupos y topes de transacción en la Sucursal Virtual Personas antes de intentar la compra.

Si no tiene estas tarjetas, no se desespere. La venta general para cualquier medio de pago se habilita el 11 de noviembre a las 10:00 a. m., hasta que se acaben las entradas.

Los precios y el acceso

El costo de las entradas ya incluye el servicio de TuBoleta y varía según dónde quiera ubicarse. La zona más costosa es la Tribuna Fan Sur con $901.800, seguida de la Platea y el Segundo piso preferencial en $601.200. El Segundo piso cuesta $505.000 y el Segundo piso lateral $360.700, aunque este último tiene visual restringida.

Para los que buscan algo más económico, el Tercer piso central está en $336.700, el Tercer piso en $300.600 y el Tercer piso lateral en $216.500, también con visual restringida. Sobre la entrada de menores, se confirmó que los chicos desde los 12 años pueden ingresar a los sectores 206, 214, 306 y 314.

Finalmente, la alianza con Visa ofrece financiamiento en cuotas para los tarjetahabientes de crédito Bancolombia, beneficios para clientes Visa Infinite y algunas activaciones comerciales el día del show.

¿Ya tiene el presupuesto listo para ver a Maluma?