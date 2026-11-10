Verónica Orozco y Martín de Francisco: su historia de amor y matrimonio

Espectáculos

La actriz Verónica Orozco y el periodista Martín de Francisco fueron centro de todas las miradas a inicios de los años 2000 por su relación. Aunque esa historia quedó en el pasado, el tema volvió a salir a flote ahora que la artista está participando en MasterChef Celebrity y Mujeres a la plancha, donde ha dejado a todos descrestados con su voz y talento.

Todo empezó en 2007. Verónica se conocía con el locutor justo después de terminar un noviazgo de cinco años con Rodrigo Triana, director de cine y televisión. El chiste es que el amor nació de la forma más inesperada: coincidieron en una campaña publicitaria y ahí fue donde surgió la chispa. Sobre esto, la celebridad contó en una charla con el personaje de Omar Vásquez, Diva Rebeca, que "al principio era una campaña publicitaria, pero luego nos fuimos enamorando".

La cosa se puso seria y decidieron dar el paso al matrimonio. Vivieron una etapa muy bonita, pero como pasa en muchas historias, con el tiempo las cosas cambiaron y el matrimonio empezó a transformarse. Al final, se dieron cuenta de que no eran compatibles en ciertos temas y prefirieron terminar la relación sentimental para conservar la amistad.

Verónica explicó que llegó un punto en el que sintieron que les iba mejor como amigos y que, aunque se querían mucho y se reían bastante juntos, ya no funcionaban como pareja. Por su lado, Martín de Francisco mencionó hace tiempo que su pasión por el fútbol terminó afectando la dinámica de una de sus relaciones.

Después de este cierre, ambos siguieron sus caminos. En 2011, Verónica Orozco inició una relación con Juan Sebastián Restrepo, con quien tuvo a su hija Violeta. Por otro lado, el locutor volvió a intentarlo en 2019 con Ana Egurrola, y juntos son padres de Antonia.