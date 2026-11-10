Shakira agradece el apoyo tras una semana difícil por la salud de su papá

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Shakira se pronunció la noche del domingo sobre la situación personal y familiar que ha vivido estos días debido a la salud de su padre, William Mebarak, quien tiene 95 años.

La artista utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a sus seguidores y reconocer el apoyo de la comunidad. En sus palabras, la cantante fue clara: “Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos”.

Este mensaje llega después de que Shakira aterrizara en Barranquilla. Allí fue captada en imágenes acompañando a su progenitor durante un desplazamiento en el sector norte de la ciudad, donde el señor Mebarak contaba con la asistencia de personal médico y de enfermería.

Por otro lado, el cantante samario Carlos Vives comentó ante los medios: “Esos momentos son muy difíciles. Claro que la acompaño porque pasamos por ahí también, y ella hace tiempo está bien”. El cantante samario aprovechó para resaltar la fuerte amistad que mantiene con Shakira, asegurando que el afecto entre ambos sigue vigente a pesar de que los dos tengan agendas profesionales muy exigentes. “Con Shaki sí, siempre, siempre ahí. Ese cariño siempre está ahí”, afirmó Vives durante un evento empresarial en España.