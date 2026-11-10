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Shakira agradece el apoyo tras una semana difícil por la salud de su papá

Mandy Mandopoulos · 09 de noviembre de 2026

Shakira se pronunció la noche del domingo sobre la situación personal y familiar que ha vivido estos días debido a la salud de su padre, William Mebarak, quien tiene 95 años.

La artista utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a sus seguidores y reconocer el apoyo de la comunidad. En sus palabras, la cantante fue clara: “Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos”.

Este mensaje llega después de que Shakira aterrizara en Barranquilla. Allí fue captada en imágenes acompañando a su progenitor durante un desplazamiento en el sector norte de la ciudad, donde el señor Mebarak contaba con la asistencia de personal médico y de enfermería.

Por otro lado, el cantante samario Carlos Vives comentó ante los medios: “Esos momentos son muy difíciles. Claro que la acompaño porque pasamos por ahí también, y ella hace tiempo está bien”. El cantante samario aprovechó para resaltar la fuerte amistad que mantiene con Shakira, asegurando que el afecto entre ambos sigue vigente a pesar de que los dos tengan agendas profesionales muy exigentes. “Con Shaki sí, siempre, siempre ahí. Ese cariño siempre está ahí”, afirmó Vives durante un evento empresarial en España.

Con información de fuentes públicas, Wikipedia, YouTube, Instagram y TikTok.